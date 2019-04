Für Fußball-Kreisoberligisten steht viel auf dem Spiel

Zwei Nachholspiele am Donnerstag

+ © Eckehard Meyer Sturmlauf: Zu den Aktivposten beim Kreisoberliga-Tabellenführer Lichtenauer FV gehört John Schneider, der hier im roten Trikot das Leder nach vorn treibt. © Eckehard Meyer

Witzenhausen – In unmittelbarer örtlicher Nachbarschaft kommt es am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr zu zwei brisanten Nachholspielen in der Fußball-Kreisoberliga. Im Gipfeltreffen erwartet Spitzenreiter Lichtenauer FV den Tabellendritten SV Weidenhausen II, parallel stehen sich Rot-Weiß Fürstenhagen und der FC Großalmerode gegenüber.