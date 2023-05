Für SG KHD wird die Luft nach 2:4 in Wabern dünner

Fußball-Verbandsliga

+ © Bernd Hahn Niederlage im Abstiegskampf: Startelf-Rückkehrer Rinor Murati (rechts) verlor mit seiner SG KHD 2:4 bei Lennart Klinges TSV Wabern. © Bernd Hahn

Kellerduell in der Fußball-Verbandsliga verloren: Die SG KHD unterliegt in Wabern 2:4 und rutscht auf einen Abstiegsrang.

Wabern – Drei Stammspieler kehrten zurück, doch der Erfolg macht in diesem Jahr weiterhin einen großen Bogen um die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. Im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga beim TSV Wabern verlor KHD mit 2:4 (2:2) und rutschte damit auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Rückrundenbilanz von neun Punkten aus zwölf Partien und sechs Niederlagen aus den vergangenen acht Spielen macht zudem wenig Hoffnung auf Besserung.

„Wir sind sehr deprimiert und niedergeschlagen. Aber es hilft nichts. Wir werden weitermachen und schauen auf das nächste Spiel“, beschrieb Co-Trainer Rainer Demus die Lage bei der SG KHD, die bis auf zwölf Minuten nach dem 1:1 und deren fünf vor dem 2:3 immer einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

„Das Ergebnis ging in Ordnung, auch von der Chancenverteilung her“, berichtete Rainer Demus. „Wir waren einfach nicht in der Lage mal Ruhe und Dominanz in das Spiel reinzubringen. Die Situation ist insgesamt schon zermürbend.“

Einzelleistungen hatten die SG KHD in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten. Zunächst zeigte Florian Baldauf, der nach seiner Rotsperre in die Startelf zurückkehrte, seine Qualitäten. Er zog von der rechten Seite nach innen, um mit seinem starken linken Fuß abzuschließen und erzielte so das 1:1 (30.). Das 2:2 besorgte Alexander Bazzone, der ein Dribbling mit einem platzierten Schuss ins Toreck abschloss (45.+2).

In der zweiten Hälfte war es dann eher Torhüter Tim Behnke zu verdanken, dass KHD im Spiel blieb. Die einzige Großchance hatte Bazzone mit einem Lattenkopfball. Die beiden waren auch die besten SG-Akteure beim Abstiegsduell in Wabern. Der Angriff um Rückkehrer Rinor Murati blieb dagegen wirkungslos. ana