Geschenk für Alexandru Cucu zum Geburtstag?

Fußball-Gruppenligist Lichtenauer FV

+ Geburtstagskind: Am Tag des Auswärtsspiels bei Tuspo Grebenstein wird Spielertrainer Alexandru Cucu (links) vom Lichtenauer FV, aktueller heimischer Fußballer des Jahres, 32 Jahre alt.

Hessisch Lichtenau - Es ist schon wieder ein ganz großes Spiel für Aufsteiger Lichtenauer FV in der Fußball-Gruppenliga. Wenn am Samstag um 15.30 Uhr Gastgeber Tuspo Grebenstein und der LFV aufeinandertreffen, dann kommt es zum Duell der beiden einzig in dieser Serie noch unbesiegten Teams in dieser Klasse.