Gleich 21 Tore zum Turnierauftakt in Kleinalmerode

Fußball-Sportwoche

+ © Eckehard Meyer Schneller Antritt: Am BSA-Verteidiger versucht Ray Vogel vom FC Großalmerode vorbeizukommen. © Eckehard Meyer

Kleinalmerode - Bei der Sportwoche in Kleinalmerode ist immer was los. Die Zuschauer nehmen das vom SG-Vorsitzenden Fritz Werner und den Helfern routiniert organisierte Fußball-Turnier stets gut an und viele Tore fallen meist auch.So war das auch in diesem Jahr. In den vier Auftaktspielen der beiden Vorrunden-Gruppen fielen gleich 21 Treffer, davon gleich elf im ungleichen Duell zwischen Gruppenligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und der zwei Klassen tiefer beheimateten SG Kammerbach/Hitzerode.