Gleich zwei Kraftproben

Konzentriert. Im Heimspiel gegen Hessenliga-Aufsteiger SC Dreieich kommt Frederik Schröter (vorn) für den SC Witzenhausen an der dritten Position zum Einsatz. Foto: Per Schröter

Witzenhausen. Vor zwei ausgesprochenen Kraftproben stehen die Squasher des SC Witzenhausen in der Hessenliga. Zunächst steht am morgigen Freitag um 19.30 Uhr der Vergleich beim Erzrivalen TSC Kassel auf dem Programm, zwei Tage später wird es für das SC-Quartett um 11 Uhr daheim gegen den starken Aufsteiger SC Dreieich ernst.

„Alles ist möglich. Wir können beide Spiele verlieren, haben aber auch die Möglichkeit gegen beide Kontrahenten zu punkten“, erklärt Witzenhausens Mannschaftsführer Jonas Wilhelm.

In Kassel trifft der TSC morgen zudem auf gute alte Bekannte, denn für die Gastgeber gehen Andreas Hitsch und Tobias Thrämer in den Court. Während Hitsch vor einigen Jahren in Fürstenhagen aktiv war und es nun als Kassels Nummer zwei mit Jonas Wilhelm zu tun bekommt, trug Thrämer früher mehrere Jahre lang das Trikot des SC Witzenhausen und trifft nun an Position vier auf SC-Neuzugang Michael Hoffmann, der erstmals für Witzenhausen in der Hessenliga dabei ist. „Nach Lage der Dinge dürfte die Entscheidung auf den Positionen zwei und drei fallen. Mein Duell gegen Hitsch erscheint ähnlich offen wie der Schlagabtausch zwischen dem jungen Kasseler U 18-Spieler Luis Brandl und Hendrik Brodersen“, meint Jonas Wilhelm.

An der Spitze bekommt es Witzenhausens Ass Jens Hübscher-Haselböck mit dem ehrgeizigen Julian Brückner zu tun, doch sieht der SC-Kapitän hier Vorteile für seinen erfahreneren Mannschaftskameraden.

Noch eine Schippe drauflegen müssen die Witzenhäuser am Sonntag im ersten Heimspiel dieser Saison gegen Hessenliga-Neuling Dreieich. „Dieser Gegner macht von der Regelung Gebrauch, mehrere starke Gastspieler einsetzen zu können“, weiß Wilhelm.

So dürfte Dreieich Top-Mann Karsten Schoor aufbieten, der zu den besten Akteuren in Deutschland gehört. Und auch die Nummer zwei Sandro Deeg ist ein ausgezeichneter Spieler und dürfte in Witzenhausen kaum zu bezwingen sein.

Damit hängt für die Gastgeber ganz viel von den Spielen auf den Positionen drei und vier ab, an denen in diesem Match Frederik Schröter und Hendrik Brodersen antreten werden. „Beide sind mächtig gefordert, haben aber eine kleine Chance“, meint Jonas Wilhelm, der mit Jens Hübscher-Haselböck vorn antritt. (eki)