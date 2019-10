Grebenstein kommt mit Torjäger Ungewickel nach Kleinalmerode

Fußball-Gruppenliga

+ © Eckehard Meyer Zweikampf: Am und im gegnerischen Strafraum will sich René Weska (rechts) von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach durchsetzen. © Eckehard Meyer

Kleinalmerode - In der Tabelle der Fußball-Gruppenliga trennen die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und Tuspo Grebenstein zwar schon neun Punkte, dennoch ist der Vergleich des Sechsten gegen den Zweiten am Samstag um 15 Uhr in Kleinalmerode zweifelsohne ein Topspiel. „Wir müssen in die Spur kommen und in ihr bleiben. Gegen die Grebensteiner können wir wirklich nur mit großem Kampfgeist und einer entsprechenden Einstellung bestehen“, weiß SG-Trainer Goran Andjelkovic.