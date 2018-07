Hebenshäuser Frauenteam: Weiter geht es in der 9er-Staffel

Alles neu beim FC Hebenshausen: Lena Zyskowski (am Ball) und Diana Oganesjan (re.) wurden mit ihrem Klub Vierter in der abgelaufenen Saison. In der neuen Serie spielen die Nordhessen aber nur noch in der Kreisklasse Göttingen-Osterode und nehmen dort an einer 9er Serie teil.

Hebenshausen. Für die Fußballerinnen des FC Hebenshausen wird sich zur kommenden Saison einiges ändern.

Beim FC Hebenshausen sind sie stolz auf die jüngere Vergangenheit im Frauenfußball. Im Jahr 2009 wurde diese Sparte gegründet. Danach entschieden sich die Nordhessinnen am Spielbetrieb in Niedersachsen teilzunehmen. Mit Erfolg, denn vor zwei Jahren kickte das Team noch in der Bezirksliga. Nach dem Abstieg 2017 gab es in der abgelaufenen Serie einen vierten Rang in der Kreisliga Göttingen-Osterode. Und dennoch wird sich in der kommenden Serie etwas ändern.

„Dirk Semmelroth, Jörg Bechmann und ich sind in der neuen Saison keine Trainer mehr“, sagt Oliver Zyskowski, der die Mannschaft in der vergangenen Serie betreute. Da spielte der FCH eine glänzende Vorrunde, aber auch eine richtig miese Rückserie. „Insgesamt ist der víerte Platz gut“, sagt Zyskowski.

Doch da war ja auch noch die Serie nach der Winterpause. In der Rückrunde holte der FCH nur vier Punkte. Wir hatten große personelle Sorgen“, sagt Zyskowski im Rückblick. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga startete Hebenshausen im Sommer 2017 mit 23 Akteuren in die Vorbereitung. Am letzten Spieltag waren aber nur noch 14 Spielerinnen da, zwischenzeitlich sogar noch weniger.

Zyskowski ist gleichzeitig auch zweiter Vorsitzender in Hebenshausen, will sich künftig aber aus dem sportlichen Bereich heraushalten.

Eine Nachfolgerin für den 49 Jahre alten Soldaten aus Celle wurde aber schon gefunden: Sanna Almstedt übernimmt das Traineramt. Als Spielertrainerin ist sie sehr erfahren, war unter anderem beim Oberligisten Sparta Göttingen tätig. Und einige Neuzugänge stehen auch schon fest. Die erst 15 Jahre alten Nachwuchsspielerinnen Annalena Beer und Lilli Raabe sind ab der neuen Saison spielberechtigt. Zudem kommt Denise Hofmann vom SSV Witzenhausen.

Eine Co-Trainerin soll noch verpflichtet werden. In der kommenden Saison geht der FCH dann aber freiwillig eine Klasse tiefer in der Kreisklasse auf Torejagd. In einer 9er Staffel der Kreisklasse Göttingen-Osterode liegt also die Zukunft, wie Zyskowski betont. „Wir kommen mit weniger Spielerinnen aus. Ein weiterer Vorteil ist aber auch, dass wir das Team für einen Neuanfang in der Kreisliga vorbereiten können. Das Wichtigste ist aber, dass wir eigenständig bleiben. Denn an der Teilnahme an einer Spielgemeinschaft hat hier keiner ein Interesse.“