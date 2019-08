Heimische Teams triumphieren  nach Top-Leistungen

Fußball-Gruppenliga

+ © Per Schröter Durchgebrochen: Auf und davon zieht der ganz starke Florian Baldauf (links) von der SG Klei./Hun./Doh. © Per Schröter

Witzenhausen - Zwei heimische Teams präsentierten sich gestern Abend in der Fußball-Gruppenliga in Top-Form. Der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach gelang mit einem 6:1 (3:1)-Sieg gegen Aufsteiger TSV Zierenberg die Wiedergutmachung nach der 1:3-Pleite in Hessisch Lichtenau und der Lichtenauer FV imponierte mit einem 2:1-Erfolg beim starken KSV Hessen Kassel II und schaffte damit den dritten Sieg im dritten Spiel.