Jetzt wird es ernst für den Lichtenauer FV

Jetzt stürmt er wieder: Alexandru Cucu, Spielertrainer des Lichtenauer FV (rechts) ist hier auf dem linken Flügel in Aktion. Foto: E. Meyer

Vellmar - Die abgelaufene Saison in der Fußball-Kreisoberliga hat der Lichtenauer FV inzwischen abgehakt und konzentriert sich ganz auf die anstehenden Aufgaben mit einem guten Start in der Gruppenliga.

„Viel wissen wir nicht über die Mannschaften in dieser Klasse und schon die erste Begegnung wird kein Spaziergang“, sagt LFV-Spielertrainer Alexandru Cucu vor dem Auftritt am morgigen Samstag beim OSC Vellmar II (15.30 Uhr). Cucu kennt diesen Gegner aus seiner Zeit bei BC Sport Kassel ein bisschen. „Ich habe seinerzeit schon gegen die Vellmarer gespielt und kenne die gute Nachwuchsarbeit in diesem Verein. Diese junge Mannschaft wird gegen uns bestimmt sehr ehrgeizig auftreten“, ist sich der LFV-Coach sicher.

In der vergangenen Serie spielte das U 23-Team des OSC eine durchaus gute Rolle in dieser Klasse und belegte mit 47 Punkten aus 30 Begegnungen den siebten Rang im Endklassement. Das waren nur vier Zähler weniger, als die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in dieser Klasse zuletzt sammelte.

Auf einige Akteure muss der Aufsteiger schon beim Auftakt verzichten. Neuzugang Cristian Vidal Gadea ist noch für zwei Spiele gesperrt, während der aus Schwalmstadt gekommene Alexander Dietz aus beruflichen Gründen nicht dabei sein kann. Und auch die angeschlagenen Atakan Polat und Arnold Breidt sind nur Zuschauer.

Dennoch haben die beiden LFV-Trainer Cucu und Eduard Grosu bei der Besetzung ihrer Anfangsformation immer noch die Qual der Wahl und wollen die Auswahl nach ihrer Beurteilung der Spieler in der Vorbereitungsphase vornehmen. eki