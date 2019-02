Kicker aus 13 Mannschaften in Großalmerode: Es wird richtig spannend beim Altherren-Turnier

© Per Schröter

Großalmerode – Ein Wochenende im Februar steht in jedem Jahr fest im Terminplan der Altherrenkicker. Dann ist die Sporthalle in Großalmerode stets Schauplatz eines großen Turniers mit heimischen Mannschaften, dem meistens noch Teams aus Polen einen internationalen Touch verleihen.

„Auch diesmal haben wir das Interesse vieler interessanter Mannschaften für unsere Veranstaltung wecken können“, sagt Daniel Ludolph als Aktiver des FC Großalmerode. Insgesamt 13 Teams gehen am morgigen Samstag ab 12 Uhr in der Tonstadt auf Punkte- und Torejagd und ermitteln ihre Besten.

Eines von ihnen ist die hochkarätig besetzte Holger-Brück-Mannschaft aus Kassel mit vielen ehemaligen Assen des KSV Hessen Kassel. „Man kann davon ausgehen, dass diese Truppe in jedem Fall um einen der ersten Plätze mitspielen wird“, meint Daniel Ludolph angesichts großer Namen wie Kneuer, Burjan, Schäfer, Bauer oder Markolf.

Allerdings ist auch die Vertretung aus Großalmerodes polnischer Partnerstadt Lubin hoch einzuschätzen. Elita Lubin trumpfte vor zwölf Monaten auf und schnappte der ersten Mannschaft des FC Großalmerode den Gesamtsieg vor der Nase weg. Rang drei ging seinerzeit an den SSV Witzenhausen, der am Wochenende ebenfalls wieder dabei ist.

Die 13 gemeldeten Teams wurden in zwei Vorrundengruppen eingeteilt. In einer einfachen Punkterunde ermitteln sie den jeweiligen Gruppensieger und die Nächstplatzierten. „Die Gruppenzweiten bestreiten gegen 18.40 Uhr das Spiel um Platz drei, die Gruppensieger dann um 18.50 Uhr das Finale“, so Daniel Ludolph. Nur bei einer kurzfristigen Absage von einem Team oder sogar mehrerer Mannschaften ist unter Umständen ein Halbfinale mit Überkreuzvergleichen und dann erst die beiden Endspiele geplant.

Gruppe A:FC Großalmerode I, Sokol Wloszakovice, SSV Witzenhausn, TSG Wilhelmshöhe, Old Boys Esebeck, SSV Rot-Weiß Wolfhagen.

Gruppe B: FC Großalmerode II, Elita Lubin, SG Werratal Hessen, SV Kaufungen, SV 07 Eschwege, Holger-Brück-Mannschaft, TSV Heiligenrode.