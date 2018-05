Andjelkovic-Team will zurück in die Erfolgsspur

Auf Wiedergutmachungskurs: Klei./Hun./Doh.-Mittelfeldspieler Jakub Swinarski (re.), der mit seinen Team-Kollegen am Sonntag in Heiligenrode antreten muss. Foto: Schröter

Witzenhausen. Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach spielt eine starke Saison in der Gruppenliga, doch an das zurückliegende Heimspiel gegen die TSG Wattenbach denken die Fußballer und deren Trainer nicht gerne zurück.

Kein Wunder, immerhin kassierte der Aufsteiger gegen das seit Wochen als Absteiger feststehende Schlusslicht eine bittere 1:2-Niederlage. „Die Jungs haben den Gegner unterschätzt. Und in der zweiten Hälfte kann man in solchen Spiel den Schalter nicht mehr umlegen und Gas geben. Da ist wirklich alles schief gelaufen, was nur schief laufen kann“, sagt Goran Andjelkovic vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Heiligenrode.

In Heiligenrode geht es für den Aufsteiger vor allem darum, zwei Spieltage vor dem Saisonende den sechsten Tabellenrang abzusichern. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Heiligenrode ein Punkt. Leichter wird es für den Aufsteiger, wenn er den TSV-Torjäger Christian Rümenap unter Kontrolle bekommt. Der Angreifer belegt in der Torjägerliste der Gruppenliga mit 24 Treffer den vierten Rang.

In der Vorrunde stellte Heiligenrode für die SG aber keine Hürde da. Mit 6:1 deklassierte der Aufsteiger Anfang Oktober den TSV. Beim zweithöchsten Saisonsieg trafen Träbing, Weska und Rippel, Cios erzielte einen Dreierpack.

„Dieses Ergebnis sagt nicht viel aus. Wir hatten einen guten, der TSV einen ganz schlechten Tag“, sagt Andjelkovic, der eventuell auf Träbing (muskuläre Probleme) verzichten muss. Ansonsten vertraut der Coach jenen Akteuren, die bislang eine starke Saison spielen. „Wir haben hier eine hervorragende Mannschaft. Noch einmal können wir gar nicht so schlecht spielen“, sagt der Trainer, der daran erinnert, dass sein Team befreit aufspielen kann. „Das ist doch eine tolle Situation. Fußball ganz ohne Druck, nur mit Spaß: Besser geht es nun wirklich nicht!“ (raw)