Kracher in Kleinalmerode schon zum Auftakt

Kleinalmerode - Der ehemalige Verbandsligist SV Kaufungen gehört für die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach zum engeren Kreis der Meisterschaftsfavoriten in der Fußball-Gruppenliga. Und genau mit diesem Gegner bekommt es die Mannschaft von Trainer Goran Andjelkovic schon bei der Eröffnung der neuen Spielzeit zu tun. Der Anstoß auf dem Sportplatz in Kleinalmerode erfolgt wegen eines vorherigen Jugendcamps am Sonntag erst um 17 Uhr.

„Da kommt gleich einiges auf uns zu, doch wir können auch mit der Schwere einer Aufgabe wachsen“, glaubt Andjelkovic nach der intensiven Vorbereitung an die Leistungsfähigkeit seiner Truppe. Die Spielgemeinschaft wird in den nächsten Wochen so richtig gefordert, denn bereits eine Woche später geht es zum Kreisrivalen Lichtenauer FV.

Doch zunächst einmal will Klei./Hun./Doh. dem Absteiger die Stirn bieten. „Die Kaufunger sind dafür bekannt, hohes Tempo mit und ohne Ball zu gehen. Wir dürfen uns in dieser Hinsicht keinesfalls überraschen lassen“, warnt der SG-Coach. Zwar verfügen die Gäste über keinen ausgesprochenen Torjäger (in der Verbandsliga-Runde war Marius Ehlert mit zehn Toren erfolgreichster Schütze), doch trotz einiger Abgänge steht Kaufungen dank vielversprechender Neuverpflichtungen bei der Konkurrenz was die oberen Tabellenplätze angeht hoch im Kurs. Dies weiß auch Goran Andjelkovic, der sich auf die Gruppenliga-Saison mit vielen tollen Teams nach eigenen Angaben „tierisch freut“.

Und natürlich sind die eigenen Anhänger mächtig gespannt, was die namhaften Neuzugänge Alexander Bazzone, David Dreyer und Florian Baldauf vom ehemaligen Verbandsligisten SV 07 Eschwege in den Pflichtspielen zeigen werden.

Die Namen der meisten Spieler, die am Sonntag auflaufen werden, hat Andjelkovic im Kopf, verraten wollte er sie Mitte der Woche noch nicht. Klar ist aber, dass Verteidiger Jonas Oppermann nach seinem Urlaub nicht in der Startelf steht. Auch Marcel Spangenberg muss aufgrund einer Muskelverletzung passen. Offen ist noch der Einsatz der angeschlagenen Tim Demus und Sebastian Sali, die aber ihre Blessuren bis zum Spieltag auskuriert haben dürften.

„Nach einer Vorbereitung ist es immer schwer, Namen aus dem engeren Kader zu streichen. Für die, die es letztlich nicht schaffen, tut mir das natürlich leid“, sagt der Trainer. In Absprache mit Torwart-Trainer Rainer Demus will Andjelkovic kurzfristig entscheiden ob Tim Behnke oder Daniel Schwenda bei der Saisonpremiere im Kasten steht. eki