Lichtenauer FV feiert 5:1-Sieg zur Premiere auf dem neuen Kunstrasenplatz

Hessisch Lichtenau – Auch auf dem neuen Kunstrasenplatz ist der Lichtenauer FV nicht zu stoppen. In einem einseitigen Spiel der Fußball-Gruppenliga feierte der souveräne Tabellenführer am frühen Sonntagnachmittag einen deutlichen 5:1 (2:0)-Erfolg über Schlusslicht SG Calden/Meimbressen. Für den immer noch ungeschlagenen Aufsteiger war es im 17 Saisonspiel der 16 Sieg. Und weil zeitgleich die Reserve des KSV Hessen Kassel beim OSC Vellmar II nur zu einem 3:3 kam, wuchs der Vorsprung des LFV auf den ersten Verfolger auf sensationelle 15 Zähler an.

Der LFV musste in seinem achten Heimspiel auf das Mitwirken seines Spielertrainers Alexandru Cucu verzichten, der wie Verteidiger Lukas Dickel wegen einer Erkältung fehlte. „Alex ist auch der Kopf unserer Mannschaft, gleichwertig ersetzen kann man ihn nicht“, meinte Lichtenaus Sportlicher Leiter Erkan Kilci. Zum Spieler des Tages schwang sich aber Cucus Vertreter Furkan Eker auf. Der Mittelfeldspieler stand goldrichtig und staubte nach einem Lattenabpraller von Mathias Tadeis Gambetta zum 1:0 ab (24.). Noch vor der Pause sorgte Oleksandr Vasylchenko mit einem Freistoßtreffer durch die Mauer für klare Verhältnisse.

Nach dem Seitenwechsel legte Jan Kaufmann nach Eker-Vorarbeit den dritten Treffer nach. Nach einem von Furkan Eker verschuldeten Strafstoß kamen die Gäste zum 1:3 (59.). Doch Eker selbst leistete zwei Minuten später die Vorarbeit zum 4:1 durch Tadeis Gambetta. Neun Minuten vor dem Ende erzielte Verteidiger Cristian Vidal Gadea nach einem Zuspiel von Benjamin Orschel den Treffer zum 5:1-Endstand.

„Wir hatten noch Chancen zu einem höheren Sieg“, befand Kilci nach dem achten Heimsieg, bei dem der Spitzenreiter seine Heim-Torbilanz auf 26:4 ausbaute. Doch aller Anfang ist schwer. „Das war unser erstes Spiel auf Kunstrasen. Die Pässe sind oft noch zu scharf, aber das wird sich noch ändern.“ Wahrlich keine guten Aussichten für die LFV-Konkurrenten im weiteren Saisonverlauf! raw