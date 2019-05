Lichtenauer FV fordert die Nummer eins

Niederhone - Es ist der Abschluss dieser Fußball-Saison und einer der Höhepunkte zugleich. Im Endspiel des Kreispokals (AKE-Cup) stehen sich am Mittwoch um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Niederhone der Lichtenauer FV und der SV Adler Weidenhausen gegenüber.

Der souveräne Kreisoberliga-Meister und Gruppenliga-Aufsteiger fordert also die Nummer eins im Werra-Meißner-Kreis aus der Verbandsliga. „Wir freuen uns schon mächtig auf dieses Finale, in dem unser Gegner natürlich klarer Favorit ist“, sagt Lichtenaus sportlicher Leiter Erkan Kilci. In der Rolle des Außenseiters fühlt sich der LFV diesmal zudem pudelwohl. Wenn man so ein Endspiel erreicht hat, dann will man auch sein Können unter Beweis stellen“, meint Kilci, der seine Mannschaft keineswegs ohne jegliche Chance sieht.

Respekt vor den Lichtenauern hat auch der Gegner. „Wir müssen gegen diese Mannschaft mit einer starken Defensive schon aufpassen und wollen das Tempo im Spiel hochhalten“, erklärt Weidenhausens Spartenleiter Stefan Stederoth. Ehrgeizig ist der in Bestbesetzung antretende Verbandsligist in jedem Fall. „Wenn man so weit gekommen ist, dann ist es schön, wenn man zum Saisonende auch etwas in den Händen hält“, meint Stederoth. „Zudem besteht die gute Chance, bereits in der ersten Runde des Hessenpokals auf einen höherklassigen Gegner zu treffen“, so der Spartenleiter weiter.

Nach der Begegnung treffen sich Weidenhausens Spieler schon in der Nacht und fliegen am Donnerstag zum Saisonabschluss nach Mallorca. Und beim Flug soll der gewonnene Pokal natürlich dabei sein.

Auch Lichtenaus Spielertrainer Alexandru Cucu hat in personeller Hinsicht wenig Sorgen. Neuzugang Alexander Dietz aus Schwalmstadt kam erstmals am vergangenen Samstag im letzten Saison-Punktspiel gegen Wanfried zum Einsatz und ist auch beim Cupfinale dabei. Lediglich Mittelfeldmotor Eduard Grosu plagt sich noch mit einer Blessur an der Wade.

Beide Rivalen teilen die Ansicht, dass sich die Zuschauer in Niederhone auf ein attraktives Endspiel freuen können.

Nur zwei Tage nach dem Kreispokal-Finale ist der Sportplatz in Niederhone erneut Schauplatz eines Endspiels. Am kommenden Freitag, 31. Mai, wird um 18.30 Uhr der Sieger im Sparkassenpokal ermittelt. Dier TSG Bad Sooden-Allendorf II trifft als Drittplatzierter der Kreisliga B auf den A-Ligisten SV Reichensachsen II. eki