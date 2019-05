Lichtenauer FV im Traumfinale gestoppt

SV Weidenhausen nach 3:0 Kreispokalsieger

+ Blicke zum Leder: Rasante Laufduelle lieferten sich Spielertrainer Alexandru Cucu vom Lichtenauer FV (rechts) und Weidenhausens Verteidiger Thomas Hammer. Foto: E. Meyer

Niederhone - Es hat nicht sollen sein mit dem Double des in dieser Saison so stark auftrumpfenden Lichtenauer FV. Im Finale des Fußball-Kreispokals (AKE-Cup) wehrte sich die Elf um Spielertrainer Alexandru Cucu gestern zwar mächtig und zeigte eine hohe Spielkultur, wurde vom routinierten und clever agierenden Verbandsligisten SV Adler Weidenhausen aber mit 3:0 (2:0) in die Schranken gewiesen.