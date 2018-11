Lichtenauer FV liegt voll auf Titelkurs

Platz da, hier kommt der Wintermeister! Die Herbstmeisterschaft hat Musa Corbo (li.) mit seinen Team-Kollegen vom Lichtenauer FV längst bejubelt. Der Tabellenführer befindet sich schon in der Winterpause und hat am Wochenende spielfrei.

Hessisch Lichtenau. Der Herbstmeister ist auch der Wintermeister! Mit großem Vorsprung wird der Lichtenauer FV die Winterpause in der Fußball-Kreisoberliga verbringen.

Weil der Tabellenführer am kommenden Spieltag spielfrei ist, hat sich das Team um die Spielertrainer Alex Cucu und Eduard Grosu bereits in die Winterpause verabschiedet. Mit acht Punkten Vorsprung auf die TSG Bad Sooden-Allendorf. Und niemand, ja wirklich niemand zweifelt daran, dass sich der große Favorit am Saisonende den Titel und den direkten Aufstieg in die Gruppenliga schnappen wird.

Die bisherige Bilanz des LFV ist imponierend. In 15 Partien gab es 13 Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Auch das Torverhältnis von 41:6 unterstreicht die Dominanz des in der vergangenen Sommerpause runderneuerten Teams. Kein Wunder deshalb, dass die Verantwortlichen mit der sportlichen Entwicklung vollauf zufrieden sind. „13 Siege und 41 Punkte sind sehr gut, aber wir hätten noch ein paar Punkte mehr haben können“, sagt Erkan Kilci mit Blick auf die Unentschieden. „In Frieda haben wir durch einen späten Elfer gegen uns nur 1:1 gespielt und gegen Weidenhausen II haben wir beim 1:1 eine Führung nicht ins Ziel gebracht“, bemängelt Lichtenaus Sportlicher Leiter, der nur die Niederlage gegen Großalmerode als verdient bezeichnet. „Da waren wir schlecht und der Gegner besser.“

Dass der LFV so dominieren würde, war so nicht zu erwarten. Das neue Trainerduo und die vielen neuen Spieler mussten sich schließlich erst einmal aneinander gewöhnen. Mittlerweile hat sich eine echte Mannschaft entwickelt. Bis auf Joker Emanuel E Edeme aus Kassel kommen alle Spieler aus Lichtenau oder den angrenzenden Dörfern. Die Spieler unternehmen viel gemeinsam. Am Montag waren sie zusammen in der Sauna, am Samstag steht ein Mannschaftsessen in Kassel auf dem Programm. Anschließend schauen sich die Spieler noch den Bundesliga-Kracher zwischen Dortmund und den Bayern gemeinsam an.

Team schwer ausrechenbar

Auffällig beim Spitzenreiter: In der aktuellen Torjägerliste der Kreisoberliga ist der Klub nicht in der Spitze vertreten. Musa Corbo, Alex Cucu und Atakan Polat sind mit jeweils fünf Toren am erfolgreichsten gewesen. Verteidiger Lukas Dickel folgt mit vier Treffern. „Das zeigt“, sagt Kilci, „das wir schwer ausrechenbar sind und das wir nicht auf einzelne Spieler fixiert sind.“

Der Lichtenauer Unternehmer Gerhard Klapp, der den Verein seit dem Sommer finanziell unterstützt, war erst einige Male zu Gast bei einem der Spiele, hält aber regelmäßigen Kontakt zu Kilci. „Er ist mit der Entwicklung zufrieden und ich bin es auch“, sagt Kilci und ergänzt: „Wir holen uns den Titel, aber wir müssen konzentriert bleiben.“

Eventuell wird am übernächsten Wochenende noch ein Spieltag drangehängt. Der Kreis hat die Vereine deshalb um ihre Meinung gefragt. „Wir passen uns der Mehrheit an. Wir trainieren deshalb erst einmal weiter“, sagt Kilci. Gewissheit, wann die Winterpause tatsächlich beginnen wird, soll bis zum Wochenende herrschen.