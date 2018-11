Lichtenauer FV marschiert, TSG BSA bleibt dran

Siege für FC Großalmerode und SSV Witzenhausen

+ © Ralf Walle Viel Kampf und Krampf im Fürstenhagener Derby: Daniel Hobein (li./TSG) behauptet sich gegen Cristian Titan (re.) und Reinhold Gaber (Hintergrund). © Ralf Walle

Witzenhausen. Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Kreisoberliga hat Witzenhausen das dingend benötigte Erfolgserlebnis perfekt gemacht und in Sontra gewonnen.