Lichtenauer FV trotzt SG Bad Soden ein 0:0 ab

Auf Augenhöhe mit dem Ligakrösus: LFV-Sturmspitze Leon Koch (links) erkämpfte und erspielte sich mit seinen Mannschaftskollegen ein 0:0 gegen die SG Bad Soden (rechts Till Hilchenbach). © Per Schröter

Mit einer Fünferkette in der Defensive hat Fußball-Verbandsligist Lichtenauer FV ein torloses Remis gegen Verbandsliga-Krösus SG Bad Soden verteidigt.

Hess. Lichtenau – Dass man sich auf eigenem Platz über ein torloses Unentschieden freut, kommt nicht allzu oft vor. Beim 0:0 gegen den erklärten Titelfavoriten SG Bad Soden durften die Verbandsliga-Fußballer des Lichtenauer FV am Ende aber definitiv stolz auf ihre Leistung sein.

„Das haben die Jungs richtig gut gemacht“, war Lichtenaus sportlicher Leiter Erkan Kilci sichtlich beeindruckt von der Leistung, die Spielertrainer Alexandru Cucu und sein Team da bei schweißtreibenden 30 Grad im Schatten abgeliefert hatten. Cucu selbst hatte nach der Roten Karte für Neuzugang Dadah Gadea Baringo zuletzt in Bronzell in die Innenverteidigung rücken müssen und machte mit einer Fünfer-Abwehrkette die Räume im eigenen Strafraum für den Gegner extrem eng.

Die erste (und in der ersten Halbzeit auch einzig echte) Torchance der Gäste vereitelte Cucu selbst, als er das Leder nach einem Schuss von Rechtsaußen Mirza Becirovic für seinen bereits geschlagenen Keeper Gheorghi Bantis von der Linie kratzte (18.).

In dem guten Gefühl, den spielerisch starken Gegner einigermaßen im Griff zu haben, verstärkten die Platzherren nun selbst ihre Angriffsbemühungen und wären mit etwas Glück sogar in Führung gegangen. Einen tollen 23-Freistoß von Sergiu Nazar lenkte SG-Keeper Aulbach mit den Fingerspitzen zur Ecke (25.). Zehn Minuten später hatte Nazar erneut das 1:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss aus kurzer Distanz klatschte nur an den Pfosten.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Cucu-Elf ihrer Taktik treu, verteidigte hinten alles weg und setzte vorne immer wieder Nadelstiche. Erst als Mannschaftskapitän Benjamin Orschel, der bis dahin ein starkes Spiel gemacht hatte, nach einer unglücklichen Aktion knapp 20 Minuten vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz musste, bekamen die Gäste kurzzeitig Oberwasser, ohne sich jedoch nennenswerte Chancen zu erspielen.

So stand am Ende ein Remis zu Buche, das den Zuschauern trotz fehlender Tore viel Spaß gemacht hat und mit dem die Lichtenauer sicher besser leben können als der Titelaspirant, der dadurch erstmals in diese Saison die Tabellenführung eingebüßt hat.

Lichtenauer FV: Bantis – Rusu (90.+2 Ok. Aydin), Cucu, Fondos, Vidal, Bursuc – Nazar (73. Ivanis), Okt. Aydin, Orschel, Soimu (67. Gambetta) – Koch (90. Hoffmann).

Gelb-Rot: Orschel (72.).

Tore: Fehlanzeige.