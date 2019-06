Maczka holt bei zwölf Starts elf Titel

Die großen Taten, Erfolge und vielen Goldmedaillen von Kraftsportler Mieczyslaw Maczka aus Großalmerode sind etwas fürs Guinessbuch der Rekorde.

Und noch immer weiter geht es für den rüstigen Senior aus der Tonstadt bei der Sammlung weiterer Titel und Aufstellung neuer Bestleistungen. Sechs Goldmedaillen waren es jetzt bei der Weltmeisterschaft im Kraftdreikampf im 1300 Kilometer entfernten Luczk (Ukraine). Weitere fünf Titel und einmal Rang zwei kamen bei der Europameisterschaft im ungarischen Teszkecskö hinzu - und dies innerhalb nur weniger Tage. Die großen Taten, Erfolge und vielen Goldmedaillen von Kraftsportler Mieczyslaw Maczka aus Groß

„Bei den vielen Starts muss man schon ein bisschen bekloppt sein, doch ich habe mir einen weiteren Traum erfüllt“, sagt der 64-Jährige mit einem schmunzelnden Unterton. 3000 Kilometer war er nun wieder mit dem Auto unterwegs, weitere 1000 kamen im Flieger hinzu. Die Belohnung sind stets Erlebnisse der besonderen Art.

„In der Ukraine ist alles ein bisschen anders“, erzählt Maczka, der in einer Herberge übernachtete. „Es gibt keinen Luxus wie im Westen. Alles ist sehr bescheiden, doch die Leute sind ungemein gastfreundlich und nett.“

Bei der viertägigen WM weit im Osten Europas starteten insgesamt 500 Kraftsportler und Sportlerinnen in verschiedenen Altersklassen. Maczka war in der Klasse 60+ bis 82,5 Kilogramm in jeweils drei Disziplinen im Kraftdreikampf einmal mit spezieller Textil-Ausrüstung und einmal ohne jegliche Hilfsmittel im Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben dabei. „Anfangs hatte ich noch Schwierigkeiten mich auf den Wettkampf einzustellen, dann wurde es immer besser“, erzählt Maczka, der nicht einmal von einem Konkurrenten zu bezwingen war.

Und dann gab es auch noch einen besonderen Pokal bei der für den Großalmeröder erfolgreichsten WM. Bei der Aufrechnung der Leistungen der Teilnehmer in allen Alters- und Gewichtsklassen sicherte er sich die bronzene Masters-Plakette.

Nur einen Tag später trat Mieczyslaw Maczka schon bei den Europameisterschaften in Ungarn an und schaffte trotz wenig Schlaf mit 135 Kilogramm im Kniebeugen einen neuen Weltrekord. „Es war mir klar, dass irgendwann der Hammer kommt und ich bei diesen Titelkämpfen nach zwölf Starts innerhalb von wenigen Tagen mit meiner Kraft am Ende sein würde“, sagt Maczka.

Dennoch wurden es noch fünf Europameistertitel, nur im Brankdrücken musste er sich mit Rang zwei begnügen. Seine Bilanz hat Maczka mittlerweile auf 27 WM-Titel und 20 Goldmedaillen bei einer Europameisterschaft geschraubt, doch dabei soll es für den Großalmeröder nicht bleiben.