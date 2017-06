Manuel Mitze hielt alles

Kleinalmerode. 300 Anhänger der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach verließen gestern Abend fassungslos den Sportplatz in Kleinalmerode. Chancen hatte ihre Mannschaft im zweiten Relegationsspiel um den freien Platz in der Fußball-Gruppenliga reichlich, die Tore aber schoss der Gegner SG Goddelsheim/Münden zum 3:0 (1:0)-Triumph.

„Wenn man so viele Möglichkeiten auslässt, dann braucht man sich über ein derartiges Ergebnis auch nicht wundern“, machte es unter den Besuchern schon während der noch laufenden 90 Minuten die Runde. Der nicht einmal unverdiente Gästesieg hatte aber auch noch einen anderen Namen: Manuel Mitze! Der Gästekeeper war der herausragende Akteur in seiner Mannschaft und in diesem Match einfach unbezwingbar. „Unfassbar, was der alles aus seinem Kasten geholt hat“, befand SG-Sprecher Fritz Werner nach den grandiosen Taten des Mann des Tages.

Mehrfach hatten die Fans der Hausherren das Leder schon im Netz des Gegners gesehen, doch Mitze brachte immer wieder noch einen seiner Körperteile an das Spielgerät. So auch bei einem mächtigen Knaller von René Weska, als er den Ball noch mit den Fingerkuppen an die Querstange drehte und damit den 1:2-Anschlusstreffer der Platzherren verhinderte (63.). Schon in der ersten Halbzeit sorgte Mitze nach einem herrlichen Spielzug der Elf von Trainer Goran Andjelkovic für Aufsehen. Jannik Schinzel hatte sich auf dem rechten Flügel durchgesetzt und den innen lauernden René Weska maßgerecht bedient, doch die Nummer eins des Waldecker Kreisoberliga-Vizemeisters drehte das Leder nach Weskas Mordsschuss mit einer Glanztat noch aus dem Torwinkel.

In punkto Spannung kamen die Zuschauer in der Begegnung voll auf ihre Kosten. Beide Rivalen schenkten sich in einem kurzweiligen Fußballspiel nichts und beeindruckten in kämpferischer und läuferischer Hinsicht. Dabei war Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der Anfangsphase dem Führungstreffer ganz nahe. Mehrfach behielten der agile Jacub Swinarski und seine Mitstreiter in den Zweikämpfen das bessere Ende für sich, fanden aber stets in Schlussmann Mitze ihren Meister.

Die Gäste gingen mit zunehmender Spielzeit immer forscher ans Werk und fanden ebenfalls Lücken in der ohne den erkrankten Tim Demus angetretenen Hintermannschaft der SG. Und Kapitän Stefan Küllmer hatte nach einem groben Foul an Raoul Mitze auch noch Glück, dass der Unparteiische Zahorec aus Kassel daraufhin nur den gelben Karton zückte (37.). Lange ausruhen kann sich die Andjelkovivc-Elf nicht, bereits am Samstag steht das dritte Relegationsspiel beim FC Edermünde auf dem Programm.

Tore: 0:1 M. Vesper (25.), 0:2 Pieper (57.), 0:3 Stracke (83.).

Von Eckehard Meyer