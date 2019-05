Meister Lichtenauer FV zieht auch ins Fußball-Cupfinale ein

2:0-Triumph gegen Gruppenligist SV Reichensachsen

+ © Eckehard Meyer Laufduell: Viele Zweikämpfe lieferten sich SVR-Angreifer Patrick Röder (links) und John Schneider. © Eckehard Meyer

Hessisch Lichtenau - Der Lichtenauer FV ist in dieser Fußball-Saison einfach nicht zu stoppen. Nur vier Tage nach dem Meisterstück in der Kreisoberliga sorgte die Elf der beiden Spielertrainer Cucu und Grosu erneut für Furore, warf Gruppenligist SV Reichensachsen mit 2:0 (1:0) aus dem Cupwettbewerb und zog selbst ins Finale des Kreispokals (AKE-Cup) ein. Gegner am 29. Mai ist Verbandsligist SV Adler Weidenhausen.