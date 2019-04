Meisterstück des Lichtenauer FV mit 5:0-Triumph

Völlig losgelöst: Aus dem Häuschen sind die Kicker des Lichtenauer FV und ihre jungen Fans nach dem Coup in Bad Sooden-Allendorf und der vorzeitigen Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga.

Bad Sooden-Allendorf – Gestern Nachmittag um 16.52 Uhr auf dem Sportplatz in Bad Sooden-Allendorf. Bei strömendem Regen geht der Schlusspfiff von Schiedsrichter Christopher Zier (Hohenroda) im Jubel der Spieler und Fans des Lichtenauer FV unter. Die Akteure in den roten LFV-Trikots liegen sich nach ihrem grandiosen 5:0 (1:0)-Triumph bei der TSG Bad Sooden-Allendorf überglücklich in den Armen, pitschnass vom Regen und dem zischenden Meisterschaftssekt, aber überglücklich.

Die Spielertrainer Alexandru Cucu, Eduard Grosu und alle Kicker sind allesamt aus dem Häuschen. „Es ist Wahnsinn“, sagt Cucu nach dem Coup beim unmittelbaren Verfolger. Und der sportliche Leiter Erkan Kilci urteilt: „Eine absolut meisterschaftswürdige Leistung“.

Tatsächlich spielte sich der Champion phasenweise regelrecht in einen Rausch, siegte nach Treffern von Orschel, Hoffmann, Edeme und der beiden Spielertrainer Grosu und Cucu. Drei Tore erzielte der Champion dabei sogar in Unterzahl, nachdem Fondos Mitte der zweiten Hälfte die Ampelkarte gesehen hatte.

Was zum Serienauftakt am 28. Juli vergangenen Jahres daheim gegen den ehemaligen Gruppenligisten TSG Fürstenhagen begann, gipfelte nun drei Spieltage vor dem Saisonende im kollossalen Ergebnis. „Insgesamt war es eine großartige Punkterunde mit ganz vielen sportlichen Höhepunkten und nur wenigen Rückschlägen“, sind sich LFV-Trainer Alexandru Cucu und der sportliche Leiter Erkan Kilci in ihrer Bewertung einig.

Alexandru Cucu und Eduard Grosu führten als Vorbilder mit Ehrgeiz und Leidenschaft ein homogenes Team an, an dem sich die Konkurrenz regelrecht die Zähne ausbiss.

Nur acht Gegentreffer in 23 Begegnungen sprechen Bände. „Auf unseren überragenden Keeper Gheorghi Bantis konnten wir uns immer verlassen“, sagt Kilci. Und dies auch, weil dessen Vorderleute Hein, Dickel, Krein und Schneider einen massiven Abwehrriegel bildeten und ihrem Torhüter viel Arbeit abnahmen. Auch das Mittelfeld und der Angriff hat (fast) schon Gruppenliga-Format. Einen ausgesprochenen Goalgetter gibt es nicht. Spielertrainer Cucu führt die interne Torjägerliste mit zehn Treffern an, für viele erfolgreiche Abschlüsse sorgten aber auch Galin, Edeme, Polat und Dickel und machten damit die Offensive unberechenbar. „Wir haben als Mannschaft funktioniert, und alle sind stets mitgezogen“, sagt Cucu. Mit 18 Punkten lag der LFV nach sechs Partien in der Tabelle schon deutlich vorn. Danach folgte die einzige Schwächephase mit nur zwei Siegen in fünf Begegnungen und der einzigen Niederlage daheim gegen den FC Großalmerode (1:2). „Und die war sogar verdient“, meint Kilci, nachdem sich der Meister den Schneid von einem aggressiven Gegner abkaufen ließ.

Danach zog der Lichtenauer FV an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Erst im Auswärtsspiel zu Beginn dieses Monats in Waldkappel, als sich drei Lichtenauer Akteure untereinander prügelten, gab es negative Schlagzeilen. „Wir haben nach einer gemeinsamen Sitzung mit Mannschaft und Vorstand Konsequenzen gezogen, uns von zwei Spielern getrennt und dies gut verarbeitet“, sagt Kilci.

Und für Spielertrainer Cucu war der große Auftritt seiner Mannschaft zwei Wochen später beim 2:0-Sieg gegen Verfolger Weidenhausen II ohnehin das Spiel der Saison schlechthin. „Da haben wir fast alles richtig gemacht. Ich bin stolz auf die Jungen, denn mit neu in die Mannschaft gerückten Akteuren haben alle gezeigt, was in ihnen steckt“, so Lichtenaus begeisterter Coach.