Mit Neuzugängen einige Probleme beim TSG Fürstenhagen behoben

Fürstenhagen - „Für einen Platz ganz oben reicht es wohl nicht, doch wir wollen eine bessere Rolle als in der vergangenen Saison spielen und in der oberen Tabellenhälfte mitspielen“, sagt Daniel Christl. Der Trainer des Fußball-Kreisoberligisten TSG Fürstenhagen ist Realist, sieht mit seiner Mannschaft aber eine gute Chance, wieder anzugreifen und den einen oder anderen Favoriten zu ärgern.

Trotz einiger Abgänge in buchstäblich letzter Minute hat sich im Kader des TSG einiges getan. So wechselten gleich fünf Kicker des Ortsrivalen Rot-Weiß Fürstenhagen hinüber ins Lossetalstadion, hinzu kommen der ehemalige Torjäger Abdulaziz Mahomood (Nieste) und Eigengewächs Maurice Freitag, der zuletzt in der A-Jugend des KSV Baunatal spielte.

„Gerade mit Rückkehrer Nicolae Titan und Mahomood sind wir im Angriff stärker und vor allem unberechenbarer geworden“, glaubt Christl. Während sich in der Vergangenheit die gegnerischen Abwehrspieler meist auf den schnellen Domenic Appel konzentrierten, hofft man beim TSG nun auf mehr Durchschlagskraft auf mehreren Positionen.

Auch das Torhüter-Problem scheint mit den vier Kräften Sven Hollstein, Marco Sode, Naimatulla Ahmadi und Lucas Schubert behoben. „Zuletzt habe ich beim zwölften eingesetzten Keeper in der abgelaufenen Serie aufgehört zu zählen“, sagt Vorstandsmitglied Thorsten Freitag und setzt wie der Trainer auf die Entschärfung der Situation.

„Wir haben nun einen großen Kader und damit eine weitere Baustelle geschlossen“, spielt der TSG-Coach auf ein weiteres, früheres Manko an. So gab es in den vergangenen Monaten kaum noch Konkurrenzkampf untereinander. „Mitunter hat sich die Mannschaft selbst aufgestellt. Jetzt bekommen alle Neuzugänge, also auch Johann Haertel, Andreas Klug, Naimatulla Ahmadi und Dietmar Olbrich ihre Chance. Das wird den Ehrgeiz aller Spieler auf einen Stammplatz anstacheln“, meint Christl. An seiner Seiter stehen die beiden Co-Trainer Jens Aschermann und Enrico Oliveira, die helfen sollen, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Der TSG Fürstenhagen ist in der am 4. August mit einem Auswärtsspiel bei der SG Wehretal beginnenden Kreisoberliga-Serie vielleicht nicht die ganz große Nummer, bei guter Intregration der Neuzugänge und dem nötigen Zusammenhalt aber eine gefährliche Mannschaft für jeden Gegner. eki