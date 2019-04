Nach 4:2-Führung noch eine 4:5-Niederlage

A-Ligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach II verspielt Sieg

+ Den Ball im Blick: An VfR Wickenrodes Verteidiger Robi n Siegle versucht Dane Meyer im blauen Trikot des FC Großalmerode II vorbeizukommen. Foto: E. Meyer

Witzenhausen – Keinen Sieger gab es bereits am Donnerstag im Nachbarschaftsduell in der Fußball-Kreisliga A zwischen dem FC Großalmerode II und dem VfR Wickenrode. Die Rivalen trennten sich leistungsgerecht mit 2:2. In den beiden gestrigen Partien fielen stattliche 14 Treffer.