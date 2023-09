1:4-Pleite – SG KHD schwächelt in Eiterfeld

Von: Andreas Arens

Liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher: Tim Demus und seine Teamkollegen der SG KHD. © Andreas Arens

Mit einer 1:4 (1:2)-Niederlage und der schwächsten Saisonleistung kehrte Fußball-Verbandsligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach vom Auswärtsspiel bei Aufsteiger SG Eiterfeld/Leimbach zurück.

Eiterfeld – Nach der bislang schwächsten Saisonleistung hat Fußball-Verbandsligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach eine 1:4 (1:2)-Niederlage bei Aufsteiger SG Eiterfeld/Leimbach einstecken müssen – laut Teammanager Stefan Küllmer „auch in dieser Höhe völlig verdient“.

Zu wenig Laufbereitschaft, eine ungenügende Defensivarbeit der ganzen Mannschaft, dafür zu viele Fehlpässe im Aufbauspiel – die Mängelliste der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach an diesem Samstagnachmittag war lang. Insbesondere ärgerte sich Teammanager Stefan Küllmer darüber, dass die mühevolle Spielvorbereitung bei den Akteuren auf dem Platz offenbar keinen Anklang gefunden hatte.

„Wir wussten genau, was auf uns zukommt, dass Eiterfeld sehr massiv in der Zentrale steht und auf Konter setzt. Aber nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt“, so Küllmer. Das sei „enttäuschend“ für ihn und das Trainerteam. Auch die Abwesenheit von Chefcoach Goran Andjelkovic, der von Alexander Winter an der Seitenlinie vertreten wurde, konnte da nicht als Ausrede dienen. Vielmehr hätten die Spieler einen beratungsresistenten Eindruck gemacht.

Nach dem schnellen 0:2-Rückstand durch einen Doppelpack von Boas Kümmel (3. und 13. Minute) schienen die Gäste zunächst langsam zurück auf Kurs zu kommen. Ein Foul von Eiterfelds Torwart Tizian Göbel an Florian Baldauf sorgte für einen Foulelfmeter, den Rinor Murati zum 1:2 verwandelte (21.). Überhaupt war es einzig Murati, der mit seinen Vorstößen über Linksaußen für ein wenig Gefahr sorgen konnte, doch Kevin Hühold traf zwei Mal das leere Tor nicht.

In der zweiten Halbzeit bauten die Gäste dann immer weiter ab. Auch eine Folge der fehlenden Einstellung und Moral, wie Küllmer befand. „Dieses Spiel muss definitiv aufgearbeitet werden“, kündigte er an.

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach: Behnke – Schinzel (41. Oppermann), Demus, Brethauer, Akcay – Hühold – Bazzone, Jank (86. Krumbein) – Schäfer (77. Bornemann), Murati – Baldauf.

Tore: 1:0, 2:0 Kümmel, 2:1 Murati (21./FE), 3:1 Sorg (67.), 4:1 Reichmann (90.).