Pokalhit in Hundelshausen

Klei./Hun./Doh gegen Lichtenauer FV

+ © P er Schröter Am Ball: Bewacht wird Furkan Eker im roten Trikot des Lichtenauer FV von Jannik Schinzel (links) und Jonas Oppermann von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. © P er Schröter

Hundelshausen - Zum zweiten Mal in dieser Saison treffen mit der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und dem Lichtenauer FV die beiden ranghöchsten Fußballteams aus dem Altkreis Witzenhausen aufeinander. Schauplatz ist am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr die Sportstätte in Hundelshausen, wo einer der Halbfinalisten im Kreispokal (AKE-Cup) ermittelt wird.