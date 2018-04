3:2 - Rot-Weiß weist Verfolger ab

A-Liga: Wichtiger Auswärtssieg in Eschenstruth

+ Einsatz: Nur ganz knapp verpasst Nazieh Al Rashed im roten Trikot der SG Kammerbach/Hitzerode das Leder. Foto: E. Meyer

Witzenhausen. Gleich vier Heimniederlagen setzte es in den fünf Partien in dieser Woche in der Fußball-Kreisliga A.