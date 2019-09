Rückschlag gegen einen weiteren Aufsteiger

Kleinalmerode - „Das war heute überhaupt nichts. Trotz aller Bemühungen hat die Mannschaft sehr wenig auf die Reihe gekriegt“, sagte Vorsitzender Fritz Werner von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach nach der bitteren 0:1 (0:1)-Heimpleite seiner Mannschaft gegen BC Sport Kassel in der Fußball-Gruppenliga.

Während Trainer Goran Andjelkovic noch Minuten nach dem Schlusspfiff apathisch auf der Bank sitzen blieb, verließen die rund 100 Anhänger der Spielgemeinschaft enttäuscht den Sportplatz in Kleinalmerode.

Vorher hatten die heimischen Fans während der 90-minütigen Spielzeit allzu oft den Eindruck gewonnen, dass ihre Kicker das Leder einfach nicht über die Torlinie bringen wollten und konnten. „Vermutlich hätten wir noch eine Stunde spielen können, doch im Angriff war das einfach nichts“, stellte Fritz Werner fest.

Und allzuoft versuchten es die Platzherren mit hohen Bällen in die gegnerische Abwehrmitte, in der BC-Kapitän Ullrich Siewert wie ein Fels in der Brandung stand und alle gefährlichen Situationen klärte.

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach hatte dennoch die erste große Chance zum Führungstreffer. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke setzte Jannik Schinzel seinen Mannschaftskameraden Johannes Jank mustergültig in Szene, doch im letzten Moment wurde der von einem Verteidiger abgeblockt. Auch Schinzel konnte sich wenig später nicht entscheidend durchsetzen.

Nachdem auf der Gegenseite Muhammed Guelsen das SG-Gehäuse nur knapp verfehlt hatte (23.), war es dann zehn Minuten später passiert. Innenverteidiger Tim Demus hatte keine Chance, einen Aufsetzer aus der Gefahrenzone zu befördern, dann ließ Salioski Schlussmann Tim Behnke beim Tor des Tages keine Chance.

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Gastgeber zwar deutliche optische Vorteile und berannten das gegnerische Tor, doch bei Kontern war BC Sport dem 2:0 dennoch viel näher als die SG dem Ausgleich. So brachte der freistehende Salioski das Kunststück fertig, den Ball nur zwei Meter vorm Gehäuse über den Kasten zu zaubern (69.).

Die Schlussoffensive der Hausherren mit einem Kopfball von Demus und einer Aktion von Schinzel brachte nichts Zählbares mehr.

SG Klei./Hun./Doh.Behnke - Rippel, Bazzone, Demus, Spangenberg - Becker, Baldauf, Swinarski, Schinzel - Weska (67. Kublik), Jank (87. Koc).

Tor:0:1 Salioski (33.). eki