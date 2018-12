SC Witzenhausen begeistert beim 2:2 gegen Maintal, vergibt aber drei Matchbälle zum möglichen Sieg

+ Squash-Asse als Weihnachtsmänner: Unmittelbar vor den Festtagen traten die Spieler des SC Witzenhausen im letzten Hessenliga-Punktspiel des Jahres in etwas anderer Montur an. Von links Jens Hübscher-Haselböck, Jonas Wilhelm, Hendrik Brodersen und Frederik Schröter . Foto: Per Schröter

Witzenhausen. Ein schönes Weihnachtsgeschenk war das 2:2-Unentschieden des SC Witzenhausen gegen den Favoriten Yellow Dot Maintal in der Squash-Hessenliga am gestrigen Sonntag in jedem Fall, doch bei insgesamt drei vergebenen Matchbällen war für SC-Spitzenspieler Jens Hübscher-Haselböck und seine Teamkameraden noch viel mehr drin. „Insgesamt sind wir aber vollkommen zufrieden. Die beiden gewonnenen Punkte helfen uns in der hinteren Tabellenregion“, resümierte Mannschaftsführer Jonas Wilhelm eine spannende und hochklassige Auseinandersetzung. So sicherten sich die Gastgeber neben dem Zähler für das Remis aufgrund der mehr gewonnenen Sätze noch einen Zusatzpunkt.