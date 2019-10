Die sechs Top-Teams unter sich

Fußball-Kreisoberliga

+ Zielstrebig: Den direkten Weg zum gegnerischen Tor wollen BSA-Mittelfeldspieler Philipp Immig (rechts) und seine Mitstreiter gegen die SG Werratal finden. Foto: E. Meyer

Witzenhausen – Gleich zwei Auswärtsspiele bestreitet Aufsteiger SG Werratal heute und am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga, und auch die SG Meißner muss gleich zwei Mal ran. Zudem sind in drei Top-Spielen am Sonntag die sechs in der Tabelle führenden Teams unter sich.