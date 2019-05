Klei/Hun/Doh will die Wende

Mit Volldampf in die letzten drei Saisonspiele: Jonas Oppermann (li., gegen Bosporus-Spieler Samuel Ghebreamlak) trifft am Sonntag mit seiner SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in Kleinalmerode auf FSK Vollmarshausen.

Kleinalmerode – Goran Andjelkovic würde die letzten drei Partien seiner SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen.

Drei Pleiten kassierte K/H/D, das nur vier Punkte aus den zurückliegenden fünf Spielen holte und deshalb längst aus dem Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga ausgeschieden ist. Für die SG geht es in ihrem zweiten Jahr in der Fußball-Gruppenliga nur noch um einen guten Saisonabschluss. „Aus den drei Partien wollen wir so viele Punkte wie möglich holen“, sagt der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) in Kleinalmerode gegen FSK Vollmarshausen.

Der aktuelle Tabellensechste will am Ende mindestens seinen sechsten Rang aus der Vorsaison wiederholen. „Je höher in der Tabelle, umso besser“, sagt Andjelkovic, der mit seiner Elf im Hinspiel in Vollmarshausen Ende Oktober aber nicht über ein torloses Remis hinauskam. Die letzten beiden Partien bestreitet K/H/D anschließend bei Calden/Meimbressen und abschließend gegen Absteiger Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund.

Abseits der Ergebnisse will Andjelkovic die Partien aber auch zum ausgiebigen Testen nutzen. „Das ist wie in der Formel eins. Irgendwann steht bei einigen Teams dort auch die kommende Saison schon im Mittelpunkt“, sagt der Coach, der am Wochenende aus privaten Gründen sein Team nicht betreuen kann. An der Seitenlinie haben gegen den Tabellenelften deshalb Co-Trainer Marco Henning und Torwart-Trainer Rainer Demus die Verantwortung.

Auf die verletzten Thorben Rippel und Burac Koc sowie den beruflich verhinderten Heinrich Theune muss das Trainer-Duo im vorletzten Heimspiel verzichten. Dafür steht Torhüter Tim Behnke nach seiner Zwei-Spiele-Rot-Sperre wieder zur Verfügung. „Er wird auch zwischen den Pfosten stehen“, sagt Andjelkovic, der sich endlich wieder eine bessere Chancenverwertung wünscht. „Wir hatten zuletzt sicherlich kein Spielglück. Aber wir haben auch viele gute Möglichkeiten nicht genutzt. Immerhin können wir jetzt befreit aufspielen und die drei Spiele genießen. Druck verspüren wir jedenfalls nicht.“

Die Planungen für die kommende Saison haben längst begonnen. „Von den 19 angesprochenen Spielern wollen alle bleiben“, berichtete Andjelkovic von den Gesprächen, die das Vorstandsmitglied Stephan Küllmer mit den Spielern des aktuellen Kaders führte. Auch mit Trainer Andjelkovic: „Ich habe für die kommende Serie schon zugesagt.“ raw