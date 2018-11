SG Abterode in Reichensachsen nur remis

Witzenhausen. Mit einem 3:3-Remis musste sich Tabellenführer SG Abterode/Eltmannshausen bei Gastgeber SV Reichensachsen in der Fußball-Kreisliga A zufrieden geben.

Großalmerode II - Hasselbach 3:1 (1:0). Nach nur zwei Minuten Spielzeit hatte Großalmerode die erste Chance durch Eichler, doch das Leder prallte an der Querstange ab. In der Folgezeit war der FC am Drücker, zwingende Chancen waren aber Mangelware. In der zweiten Hälfte machten dann die Gäste mehr Druck und erzielten in der 85. Minute per Volleyschuss den Anschlusstreffer. Nach einem Konter in der 90. Minute war die Partie dann zugunsten des FC gelaufen.

Tore: 1:0/2:0 beide Bytyqi (15./62.), 2:1 Harbusch (85.), 3:1 Ritzka (90.).

SG Werratal - SV 07 Eschwege II 3:0 (2:0). Dem SV merkte man den Kellerplatz nicht an, denn die Eschweger spielten gut mit, ohne aus den herausgespielten Chancen Kapital zu schlagen. Mit einer großen Präsenz im Mittelfeld hatte Werratal die Partie im Griff. Die Gäste versuchten mit langen Bällen dagegen zu halten, fanden aber gegen die SG-Abwehr kein Mittel. Per Fernschuss vergab SG-Spieler Niklas Andre Mora eine gute Chance (49.). Zwei weitere Möglichkeiten der SG in der 62. und 63. Minute blieben ebenfalls ungenutzt. In der Schlussphase machte der SV dann mehr Druck, scheiterte aber am gut aufgelegten SG-Keeper Dennis Lebrecht. SG-Torjäger David Labes gelang jeweils per Freistoß zwei sehenswerte Treffer. Wegen Meckerns sah SV-Akteur Jäger den gelb/roten Karton (79.).

Tore: 1:0 Becker (14.), 2:0/3:0 beide Labes (32./87.).

Rommerode - Hessische Schweiz 1:0 (1:0). Die Partie hatte keine Sieger verdient, denn Chancen waren hüben wie drüben Mangelware. Dafür boten beide Kontrahenten ein Mittelfeldgeplänkel mit vielen Nicklichkeiten. Kurz vor Ende vergab der SV den möglichen Ausgleich.

Tor: 1:0 Kasprzyk (42.).

Reichensachsen II - SG Abterode/Eltmannshausen 3:3 (3:2). Die Zuschauer sahen bis zur Pause eine gute und abwechslungsreiche Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Allerdings offenbarten beide Abwehrreihen Schwächen. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie und Chancen waren kaum noch zu sehen. Der SV hatte die 4:2-Führung auf dem Fuß, wurde aber kurz vor Schluss mit dem Ausgleich bestraft.

Tore: 1:0 Röder (6.), 1:1 C. Schülbe (11.), 1:2 Meyer (20.), 2:2 Röder (35.), 3:2 Szymanski (40.), 3:3 C. Schülbe (89.).

Wickenrode - SG Frankershausen/Germerode 1:2 (1:1). Wickenrode erarbeitete sich eine Vielzahl an guten Einschussmöglichkeiten, die ungenutzt blieben. Am Ende stand der VfR mit leeren Händen da und bezog eine unglückliche Heimniederlage.

Tore: 1:0 Nickel (13.), 1:1 Müller (17.), 1:2 Böttcher (75.).

VfB Witzenhausen - SG Klein- almerode/Hundelshausen/Dohrenbach II 3:0 (1:0). Nach der schnellen Führung bestimmte der VfB die Partie, versäumte aber nachzulegen. Danach plätscherte die Partie dahin. Die Gäste wurden stärker und beide Teams neutralisierten sich. Nach dem Seitenwechsel nahm Witzenhausen das Heft in die Hand, vergab aber nach der 3:0-Führung noch weitere gute Möglichkeiten. Von den Gästen, die im Abschluss zu harmlos waren, kam keine Gegenwehr. Der VfB überzeugte mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit. Eine souveräne Leistung bot Schiedsrichter Sören Wollrath (Rotenburg).

Tore: 1:0 Dao (12.), 2:0 Berhe (55.), 3:0 Dao (76.).

Eschenstruth - FC Eschwege 6:0 (3:0). In der einseitigen Partie hätte der Sieg der Platzherren bei besserer Chancenauswertung höher ausfallen können. Nach einer Tätlichkeit sah FC-Spieler Tekle die rote Karte (35.). Seine gute Leistung krönte TSG-Spieler Fritz Manss mit einem Treffer.

Tore: 1:0 Umbach (4.), 2:0 Witzel (11.), 3:0 Griese (33.), 4:0 Ludwig (46.), 5:0 Manss (74.), 6:0 Umbach (83.). (zwp)