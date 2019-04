SG Klei./Hun./Doh. hat noch eine dicke Rechnung offen

Fußball-Gruppenliga

Sturmlauf: Viel vorgenommen haben sich Tobias Gunkel (links) und seine Mannschaftskameraden im Rückspiel gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen.

Kleinalmerode – „Ein Spiel zum Vergessen“ titelte die HNA am 5. Oktober vergangenen Jahres nach der Begegnung zwischen der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen in der Fußball-Gruppenliga. Obwohl die Elf von Trainer Goran Andjelkovic 50 Minuten lang mit einem Akteur mehr auf dem Rasen stand, unterlag sie dem Rivalen auf dem Platz in Hundelshausen sang- und klanglos mit 0:2.