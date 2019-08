SG Klei./Hun./Doh. vor nächstem Kracher

Kleinalmerode - Wenig Zeit zum Ausruhen bleibt den Fußballern der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der Gruppenliga, denn schon am morgigen Samstag kommt es zum großen Duell gegen Verbandsliga-Absteiger FSV Dörnberg, der zum engeren Kreis der Meisterschaftsfavoriten zählt (16 Uhr in Kleinalmerode).

„Am Mittwoch hat man bei unserem Sieg gegen Zierenberg in Hundelshausen gesehen, was die Mannschaft zu leisten vermag. Kommen die Aktionen erst einmal ins Rollen, dann sind unsere Stürmer nur schwer zu halten“, meinte Goran Andjelkovic.

Nach den sechs Treffern der Spielgemeinschaft hatte der Trainer auch allen Grund zur Zufriedenheit, schließlich war der Rivale mit der Empfehlung eines Auswärtssieges bei BC Sport Kassel angereist.

Als zweifache Torschützen taten sich dabei Jakub Swinarski und René Weska hervor, wobei letzterer seine Quote bei einem weiteren Aluminumknaller und einem verschossenen Elfmeter noch hätte ausbauen können.

Richtig Spaß hatte Andjelkovic aber auch bei den Aktionen eines anderen Kickers. „Der Florian Baldauf macht mit seinem Spiel allen viel Freude“, urteilte der Coach nach den schnellen Einlagen des jungen Mannes, der immer wieder für große Unruhe in der gegnerischen Hintermannschaft sorgte.

Nun kommt mit dem FSV Dörnberg aber eine Mannschaft nach Kleinalmerode, die den SG-Stürmern nicht so viele Freiräume gestatten wird und selbst ihr gefährliches Offensivspiel aufziehen will. „Mit den schnellen Leuten im Mittelfeld und Angriff ist unser Gegner ganz stark einzuschätzen. Dazu steht mit Pascal Kemper ein Vollblutstürmer in den FSV-Reihen, der regelmäßig von ranghöheren Klubs umworben wird.“, weiß Andjelkovic.

So schoss Kemper in der vergangenen Verbandsliga-Saison 19 Treffer und war damit der viertbeste Schütze in dieser Klasse.

Die Gastgeber werden also am Samstag gerade in der Defensive auf Herz und Nieren geprüft werden, doch mit dem ganz starken Auftritt am Mittwoch hat die Spielgemeinschaft beste Eigenwerbung für den Vergleich zweier Top-Teams betrieben.

Im Kader der Gastgeber ändert sich nicht viel. Verteidiger Tobias Gunkel ist noch angeschlagen. Möglich ist aber, dass der wieder zur Verfügung stehende Kevin Becker eingesetzt wird.

Ansonsten vertraut Goran Andjelkovic auf seine Truppe, die bereit ist, gegen einen Titelaspiranten wieder alles zu geben.

Die Dörnberger starteten mit zwei Siegen in die Serie und ließen einem 2:1 beim KSV Hessen Kassel II ein 6:1 daheim gegen Vellmar II folgen. eki