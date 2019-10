Elfer verschossen- Swinarski ist dennoch der Held des Tages

Witzenhausen – Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach bleibt in der Fußball-Gruppenliga auf Erfolgskurs. Beim FSK Vollmarshausen feierte der Tabellenfünfte der vergangenen Serie einen 1:0 (0:0)-Erfolg und tankte vor dem Derby am Sonntag gegen den Nachbarn und Spitzenreiter Lichtenauer FV eine gehörige Portion Selbstvertrauen.

Zum entscheidenden Spieler auf dem tiefen Rasenplatz avancierte Jakub Swinarski. Der Flügelspieler der SG KHD leistete erneut ein großes Laufpensum und hätte die Gäste in der ersten Hälfte in Führung bringen müssen. Nach einem Foul an Jannik Schinzel gab es Elfmeter, den Swinarski aber nur an den Pfosten schoss (43. Minute). Zuvor hatte Tim Behnke mit glänzenden Paraden KHD vor einem Rückstand bewahrt.

„In der zweiten Hälfte wurde es zäh“, sagte Gäste-Coach Goran Andjelkovic über das Spiel, das beide Abwehrreihen dominierten. Erst mit einem Freistoßtreffer aus 25 Metern Entfernung erlöste Swinarski sich selbst und seine Teamkollegen. „Das war ein Zittersieg“, meinte Andjelkovic. Vor dem Derby am Sonntag (14.30 Uhr) in Hundelshausen gegen Lichtenau kletterte die SG KHD auf den vierten Rang. raw