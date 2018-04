Sirac Kaplan beim Torfestival vorneweg

Körpertäuschung: Am Eschweger Verteidiger vorbeizukommen versucht Angreifer Tobias Schäfer vom TSG Eschenstruth (rechts). Foto: E. Meyer

Witzenhausen. Der VfB Rommerode bezog in dieser Woche eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Kellerkind FC Eschwege in der Fußball-Kreisliga A. Mit 0:8 kam der TSV Waldkappel II gestern Abend im Heimspiel gegen die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach II unter die Räder.

Waldkappel II - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach II 0:8 (0:2). Die mit dem letzten Aufgebot angetretenen Waldkappeler spielten bis zur Pause noch diszipliniert mit und gerieten nach einem Torwartfehler in der 25. Minute ins Hintertreffen. Doch nach dem Seitenwechsel verlor der TSV den Faden und konnte gegen die flinken Gäste nichts mehr ausrichten.

Tore: 0:1/0:2 beide Kaplan (25./44.), 0:3 Akin (47.), 0:4/0:5 beide Kaplan (51./56.), 0:6 Mohammadi (70.), 0:7 Akin (77.), 0:8 Voigt (88.).

Hasselbach - Großalmerode II 4:0 (2:0). In einer ansehnlichen Partie in spielerischer Hinsicht erarbeiteten sich beide Kontrahenten gute Einschussmöglichkeiten, die aber nur von den Platzherren konsequent in Treffer umgemünzt wurden.

Tore: 1:0 C. Mengel (15.), 2:0 Noack (21.), 3:0 C. Mengel (74.), 4:0 Noack (90.).

Eschenstruth - Eschwege 07 II 5:1 (3:0). Gegen die mit mehreren Altherrenspielern angetretenen Gäste machte Eschenstruth zwar pausenlos Druck, verpasste bei einer Fülle hochkarätiger Möglichkeiten aber ein weitaus höheres Ergebnis. Insofern hielt sich die Begeisterung von TSG-Trainer Carsten Umbach in Grenzen. Gleich dreimal landete das Leder noch am Aluminium des Eschweger Gehäuses.

Tore: 1:0 Schäfer (15.), 2:0 Witzel (35.), 3:0/4:0 beide Breidt (38./65.), 4:1 T. Lohfink (76.), 5:1 Umbach (84.).

FC Eschwege - Rommerode 2:1 (1:1). Mit einem derartigen Widerstand des Außenseiters hatten die Gäste wohl kaum gerechnet. Die Platzherren zeigten keinerlei Respekt vor ihrem Rivalen und lieferten dem VfB ein Duell auf Augenhöhe. Nachdem beide Seiten noch viele Chancen ausgelassen hatten, schaffte David Tewelde mit seinem zweiten Treffer kurz vor Schluss die Entscheidung.

Tore: 1:0 D. Tewelde (16.), 1:1 Bauer (25.), 2:1 D. Tewelde (87.).

Kreisliga B

Niederhone II - VfB Witzenhausen 0:0. Mit einer torlosen Punkteteilung mussten sich die beiden Rivalen im Verfolgerduell zufrieden geben.

SSV Witzenhausen II - Hessische Schweiz 0:1 (0:0). Beide Teams erarbeiteten sich im Verlauf der 90 Minuten nur wenige Tormöglichkeiten. Bereits in der 3. Minute hatte SSV-Spieler Alqddoor nach einer sehenswerten Kombination mit Taskin und Hanstein die Führung auf dem Fuß, das Leder ging aber knapp am Gehäuse vorbei.

Der SSV hielt in der Folgezeit gut dagegen, war aber bei dem entscheidenden Gegentreffer in der 72. Minute nicht im Bilde und kassierte deshalb eine unglückliche Heimniederlage gegen den Tabellenführer.

Tor: 0:1 Shouib (72.). (zwp)