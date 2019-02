SSV Witzenhausen erst im Finale gestoppt

Hessisch Lichtenau. Sie konnte einem am Ende schon ein bisschen leid tun, die großartige Truppe des SSV Witzenhausen. Lange sah im Finale der Futsal-Regionalmeisterschaften alles nach einem Sieg des SSV aus.

Die Mannschaft von Trainer Michael Wiesendorf drängte pausenlos nach vorn. Doch nach glasklaren nicht genutzten Chancen jubelte am Ende der Endspielgegner JSG Mengeringhausen/Berndorf. Der neue Champion setzte sich nach torloser, regulärer Spielzeit und Verlängerung mit 2:1 im dann fälligen Sechsmeterschießen durch.

„Ich bin dennoch richtig stolz auf meine Mannschaft, obwohl es am Ende nicht ganz gereicht hat“, sagte Michael Wiesendorf. Natürlich stand auch dem SSV-Trainer wie seinen Schützlingen kurz nach der Entscheidung die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, denn während der Veranstaltung machte der SSV mit herrlichen Kombinationen und technischen Kabinettstückchen Werbung für den Futsal wie kein anderes Team.

„Die spielen einen Ball, da kann man nur staunen“, lobte auch Marco Buchenau aus dem Organisatorenstab des Kreisfussballausschusses nach den glanzvollen SSV-Aktionen.

+ Tordrang: Einen Anspielpartner sucht Mardin Bülgen (rechts) vom SSV Witzenhausen im Finale. © Eckehard Meyer

Nur mit dem Toreschießen wollte es bei den Witzenhäusern im Endspiel einfach nicht klappen. Mehrmals kniete Trainer Michael Wiesendorf fassungslos auf dem Hallenboden, nachdem seine Kicker das gegnerische Tor nur um Haaresbreite verfehlt hatten oder im letzten Augenblick vor dem Erfolg noch gestoppt wurden.

Wirbelwind Mardin Bülgen und seine Mitstreiter Finn Wiesendorf und Nigel Dräbing wirbelten mit schnellen Antritten und genauem Pass-Spiel, fanden aber im starken Mengeringhäuser Torhüter ihren Meister.

Während Mengeringhausen/Berndorf nun als frischgebackener Champion am 23. Februar zur Hessenmeisterschaft nach Stockstadt fährt, bleibt dem SSV Witzenhausen wenigstens als kleiner Trost, die beste Mannschaft beim Regionalentscheid gewesen zu sein.

In der Besetzung mit Yunes Schaaf, Ole Beimdiek, Daniel Sawizki, Mardin Bülgen, Finn Wiesendorf, Nigel Dräbing, Luka Janiajevic und Tamina Ringleb spielte der SSV im Halbfinale die JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg glatt an die Wand und siegte nach Treffern von Bülgen, Wiesendorf und Dräbing glatt mit 3:0.

Nicht so gut lief es hingegen für die JSG Kammerbach/Hitzerode als heimischer Kreismeister in der Sporthalle in Hessisch Lichtenau. „Wir haben im ersten Spiel gegen Olympia Kassel einen Sieg verpasst und sind dann nicht mehr richtig in Tritt gekommen“, meinte Trainer Timo Fink.

So reichte es für die JSG in der Vorrunde nur zu drei Punkten und dem 1:0-Sieg gegen die JSG Bad Emstal nach dem Treffer von Abdelrani Mawed.