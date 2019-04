SSV Witzenhausen schon mächtig unter Druck

Witzenhausen – Einiges auf dem Spiel steht am Wochenende für den SSV Witzenhausen in der Fußball-Kreisoberliga. Die Mannschaft von Trainer Volker Reinhardt muss heute und am Sonntag ebenso zweimal ran wie der Tabellenzweite TSG Bad Sooden-Allendorf.

SSV Witzenhausen - Niederhone(Freitag, 18.15 Uhr). SSV-Coach Reinhardt erwartet eine ganz andere Einstellung und Körpersprache seiner Kicker wie zuletzt in der ersten Halbzeit im Auswärtsspiel in Bad Sooden-Allendorf. „Die Mannschaft muss im Abstiegskampf einen ganz anderen Anspruch haben und von der ersten Minute bis zum Abpfiff kämpfen“, so Witzenhausens Coach. In den Kader zurück kehren die lange verletzten Julian Grote und Simon Hornbach.

SG Frieda/Schwebda/Aue - SG Meißner(Freitag, 18.15 Uhr). Insbesondere Meißners Angreifer Paul Fischbach wird noch an die ärgerliche 1:2-Niederlage im Hinspiel denken. Da scheiterte er in der zweiten Halbzeit mit einem Elfmeter am Torhüter. Für die Gastgeber ist der Zug Richtung Platz zwei abgefahren, die SG Meißner ist am Tabellenende zum Siegen verdammt. Und natürlich möchten Meißners Spieler ihrem Trainer Norbert Toby mit drei Punkten gern ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen.

Bad Sooden-Allendorf - SG Sontra(Freitag, 19 Uhr). Im Kampf um den Relegationsrang zählen für BSA-Trainer Jörg Immig und seine Mannschaft in den verbleibenen Saisonbegegnungen nur Siege. Das Hinspiel entschieden die Kurstädter nach Treffern von Philipp Immig (2) und Tim Range mit 3:2, obwohl sich Hofert in der Schlussphase eine Ampelkarte einhandelte.

Lichtenauer FV - SG Frieda/Schwebda/Aue (Sonntag, 15 Uhr). Nicht über ein aus ihrer Sicht mageres 1:1-Unentschieden kamen die Lichtenauer im ersten Vergleich gegen FSA hinaus. Dabei war ein Sieg nach der Führung von John Schneider schon in greifbarer Nähe, ehe der Schiedsrichter dem Aufsteiger kurz vor Schluss noch einen umstrittenen Elfmeter zusprach.

Rot-Weiß Fürstenhagen - Bad Sooden-Allendorf (Sonntag, 15 Uhr). Noch in guter Erinnerung hat RW-Vorsitzender Holger Nolte das Hinspiel, das seine Mannschaft nach einem Tor von Nico Titan in der Schlussphase überraschend mit 1:0 gewann. Die Gäste wissen genau, dass der Tabellenzweite auf Revanche sinnt und seine Chancen nicht noch einmal so sträflich liegen lassen will wie im ersten Vergleich. Der TSG geht von einer umkämpften Auseinandersetzung gegen den technisch starken und ehrgeizigen Gast aus .und will eine ähnlich starke Leistung wie am Mittwoch im Pokalspiel zeigen.

Bei Fürstenhagen fehlt Sebastian Scholz, auf der Gegenseite ist der verletzte Florian Jilg nicht dabei.

SSV Witzenhausen - TSG Fürstenhagen (Sonntag, 15 Uhr). Noch im Vorjahr war SSV-Trainer Volker Reinhardt einige Wochen Trainer in Fürstenhagen, nun gibt es ein Wiedersehen mit seiner ehemaligen Mannschaft in Witzenhausen.

Am 31. August vergangenen Jahres gewannen die Witzenhäuser nach Treffern von Sußebach (2) und Alokla mit 3:2 beim TSG und buchten damit die ersten Punkte in der laufenden Saison. eki