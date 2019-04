SSV Witzenhausen verschafft sich etwas Luft

Witzenhausen – Mit dem zweiten Sieg innerhalb von drei Tagen verschaffte sich der SSV Witzenhausen Luft im Abstiegskampf in der Fußball-Kreisoberliga. Schwer tat sich der designierte Meister Lichtenauer FV beim 3:1-Heimsieg gegen die SG Frieda/Schwebda Aue, während die TSG Bad Sooden-Allendorf Tabellenrang zwei mit einem Auswärtssieg in Fürstenhagen festigte.

Rot-Weiß Fürstenhagen - Bad Sooden-Allendorf 2:4 (1:1).Der erste Gegentreffer schon nach drei Spielminuten machte den zunächst auf Sicherung des eigenen Tores bedachten Hausherren schnell einen Strich durch die Rechnung. Die technisch versierten Kurstädter zogen danach ihr Spiel auf, konnten aber den Ausgleich nach einer sehenswerten Aktion von Sirean nicht verhindern.

Nach zwei weiteren Erfolgen der Gäste kurz nach Wiederbeginn war die Partie noch nicht entschieden, denn die Rot-Weißen setzten nach dem 2:3-Anschlusstreffer alles auf eine Karte und drängten auf den Ausgleich. Während Fürstenhagens Offensive aber zu umständlich agierte, machte der Tabellenzweite kurz vor Schluss mit dem 4:2-Endstand gegen die entblößte RW-Hintermannschaft alles klar.

Tore:0:1 Aldinger (3.), 1:1 Sirean (29.), 1:2 Aldinger (52./Foulelfmeter), 1:3 Immig (64.), 2:3 Gaber (69./Foulelfmeter), 2:4 Acar (89.).

Lichtenauer FV - SG Frieda/Schwebda/Aue 3:1 (1:0). Am Ende war der Erfolg des Spitzenreiters zwar hochverdient, dennoch bemängelte Erkan Kilci als sportlicher Leiter die mangelnde Chancenverwertung seiner Offensivkräfte. So ließ Fondus gleich drei glasklare Möglichkeiten liegen, und auch die Mannschaftskameraden Edeme und Polat machten es nicht besser. „Man muss den ersatzgeschwächten Gästen dennoch ein Kompliment machen, denn die Abwehr hat gut gestanden“, lobte Kilci den Rivalen.

Und in der Nachspielzeit kassierte der Titelfavorit nach einem Fehler noch den achten Treffer in dieser Saison, für den FSA-Torjäger Harbich verantwortlich war. Mit zwei Siegen in den beiden folgenden Partien können sich die Lichtenauer noch in diesem Monat die Meisterschaft sichern. Am Donnerstag empfängt der LFV im Gipfeltreffen den SV Weidenhausen II.

Tore:1:0 Edeme (6.), 2:0 Polat (77.), 3:0 Cucu (80.), 3:1 Harbich (90.+2).

SSV Witzenhausen - TSG Fürstenhagen 3:2 (3:2). Es spricht für die große Moral der Platzherren, dass man sich auch von einem zweimaligen Rückstand nicht entmutigen ließ. Entsprechend zufrieden war Trainer Volker Reinhardt mit seiner Truppe. Wieder einmal sorgten im SSV-Angriff die prächtig harmonierenden Kai Simon und Temesgen Berhe für Furore und zeichneten sich auch bei den drei Treffern aus.

Glück für Witzenhausen allerdings, dass Torhüter Denny Matejcek bei einer Großchance der Gäste nach dem Wiederanpfiff den möglichen 3:3-Ausgleich verhinderte. Auf der Gegenseite wurde ein klares Foul an Kai Simon eine Viertelstunde vor dem Abpfiff nicht geahnet. Nach den sechs gesammelten Punkten am Wochenende kann der SSV den restlichen Aufgaben gelassener entgegensehen.

Tore: 0:1 Siebert (11.), 1:1 Temesgen Berhe (13.), 1:2 Appel (29.), 2:2 Temesgen Berhe (37.), 3:2 Simon (39.). eki