SV Ermschwerd erstmals in der Rückrunde komplett

Tischtennis-Hessenliga

+ © Eckehard Meyer Wieder da: Michael Wiesendorf will es trotz lädierter Schulter im Ermschwerder Team versuchen. © Eckehard Meyer

Ermschwerd – Auf ein Minimum gesunken sind die Chancen des SV Ermschwerd auf den Klassenerhalt in der Tischtennis-Hessenliga. „Wir sind aber nach wie vor motiviert, hängen uns voll rein und können erstmals in der Rückrunde in kompletter Formation antreten“, sagt Heiko Blessmann vor dem Auftritt seiner Mannschaft am Samstag um 16.30 Uhr beim Tabellenvierten TTC Hofgeismar.