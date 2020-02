SV Ermschwerd II strebt vier Punkte in zwei Tagen an

Tischtennis-Bezirksliga

+ © Eckehard Meyer Rückt ins zweite SV-Team auf: Michael Amend © Eckehard Meyer

Witzenhausen – Ein klares Ziel vor Augen hat der SV Ermschwerd II am Wochenende in der Tischtennis-Bezirksliga der Herren. Der Spitzenreiter will die Spiele gegen zwei Abstiegskandidaten sicher für sich entscheiden. Ein weiteres Mal unter Druck steht der MTV Unterrieden in der Bezirksklasse.