Tim Demus trifft zum Saisonabschluss für SG Klei./Hun./Doh.

Hundelshausen - Den Schlusspunkt hinter eine Saison mit viel Licht und nur wenig Schatten setzte am Samstagnachmittag Tim Demus im Trikot des Fußball-Gruppenligisten SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. Der 21-Jährige erzielte im Kreisduell gegen Absteiger SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund das Tor des Tages zum 1:0 (0:0)-Sieg (61.). Das bedeutet für die Spielgemeinschaft Rang fünf im Endklassement. Das ist eine Platzierung besser als im Vorjahr. Zudem sammelte die Mannschaft von Trainer Goran Andjelkovic mit 51 Zählern vier Punkte mehr als im ersten Gruppenliga-Jahr.

„Die Luft war bei uns auf der Saison-Zielgeraden zwar raus, doch mit dem Erreichten können wir wirklich zufrieden sein. Immerhin haben wir bis zum 25 Spieltag um die Spitze mitgespielt“, bilanzierte Andjelkovic die Punkterunde mit tollen Auftritten seiner Elf gerade gegen den KSV Hessen Kassel II und Türkgücü Kassel.

100 Zuschauer in Hundelshausen sahen zum Serienabschluss in den ersten 45 Minuten wenig Torraumszenen. Die Platzherren fanden zunächst kaum Lücken in der kompakten Abwehr des Rivalen. Dies änderte sich aber im zweiten Abschnitt, denn nach dem Führungstreffer hatten Jakub Swinarski, Johannes Jank und René Weska noch weitere gute Möglichkeiten.

Auf der anderen Seite wurde Torhüter Tim Behnke nur einmal ernsthaft geprüft, meisterte aber einen Aufsetzer mit einem glänzenden Reflex (69.).

Tor: 1:0 Demus (61.). eki