Torjäger Tobias Hildmann hielt fast alles

FC Hebenshausen gewinnt Futsal-Hallenturnier der Kreisligisten mit etatmäßigem Angreifer im Kasten

+ Siegtreffer: Nicht mehr zu stoppen ist Torschütze Haaris Mahmood vom FC Hebenshausen (links) beim 1:0 im Finale.

Witzenhausen. Eigentlich ist Tobias Hildmann vom B-Ligisten FC Hebenshausen auf dem Rasen für das Toreschießen in seiner Mannschaft zuständig, doch beim Futsal-Hallenturnier der Kreisliga-Teams in Witzenhausen war alles ganz anders. Hildmann zeigte als Torhüter im FC-Kasten eine Klasseleistung, kassierte in fünf Spielen lediglich zwei Treffer und avancierte mit seinen Paraden zum großen Rückhalt.