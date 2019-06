TSG Eschenstruth muss stürmen

Eschenstruh - Noch einmal neu gemischt werden die Karten im zweiten Relegationsspiel um den noch freien Platz in der Fußball-Kreisoberliga. Gastgeber TSG Eschenstruth braucht am morgigen Samstag um 15 Uhr einen Sieg mit zumindest zwei Toren Unterschied gegen die SG Wehretal, um nach dem 0:2 im ersten Aufeinandertreffen zumindest eine Verlängerung zu erzwingen.

„Die erste Halbzeit vor einer Woche in Bischhausen war schlichtweg eine Katastrophe. Gleich mehrere meiner Spieler haben überhaupt nicht an ihre gewohnte Form anknüpfen können. Nun ist in Eschenstruth eine klare Steigerung nötig, wenn wir noch eine Chance haben wollen“, sagt Carsten Umbach.

Der TSG-Trainer redet Klartext, wohlwissend, dass er den Ehrgeiz aller Kicker in diesem entscheidenden Match anstacheln muss.

Und Carsten Umbach macht auch deutlich, dass alle Akteure von Beginn an hellwach an die große Aufgabe herangehen müssen. „Das war im ersten Relegationsspiel nicht der Fall. Wir haben dem Gegner durch einen haarsträubenden Fehler schon nach zwei Minuten die Führung ermöglicht und sind danach nie ins Spiel gekommen. Das darf uns nicht nochmals passieren“, fordert der TSG-Coach.

Der Vizemeister der Kreisliga A will diese Partie gegen den Kreisoberliga-Vorletzten also unbedingt gewinnen. „Man muss die Spieler gerade vor heimischem Publikum auch an der Ehre packen. Wenn es am Ende nicht reicht, dann ist dies zu akzeptieren. Vorher aber werden wir alles versuchen“, so Umbach.

Will heißen, dass die Platzherren auf jeden Fall einen Erfolg mit zwei Treffern Unterschied benötigen. Bei Punkt- und Torgleichheit zählen in dieser Relegation die auswärts mehr geschossenen Tore nicht.

Gewinnt der TSG also beispielsweise mit 2:0, 3:1 oder mit 4:2, dann gibt es in Eschenstruth eine Verlängerung. Bei den zu erwartenden, sommerlichen Temperaturen möchten beide Seiten natürlich gern bereits in der regulären Spielzeit eine Entscheidung herbeiführen.

Einfach wird das für die Gastgeber auch deshalb nicht, weil sich TSG-Stammtorhüter Daniel Gross vor einer Woche eine schwere Hüftprellung zuzog und durch Patrick Strohbach ersetzt weden muss. Auch Sebastian Röder ist verletzt, während Verteidiger Tim Kehrel aus beruflichen Gründen ausfällt. Wir haben als A-Ligist nichts zu verliren und wollen zumindest alles versuchen“, sagt Umbach. eki