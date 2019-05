TSG Fürstenhagen stellt dem Favoriten ein Bein

Witzenhausen - Nach dem überraschenden 1:1-Teilerfolg des TSG Fürstenhagen gegen den favorisierten SV Weidenhausen II hat die diesmal spielfreie TSG Bad Sooden-Allendorf im Kampf um Platz zwei in der Fußball-Kreisoberliga wieder wieder alle Trümpfe in der Hand. Der SSV Witzenhausen und der TSV Waldkappel teilten sich im Kellerduell ebenfalls die Punkte.

SG Wehretal - Großalmerode 1:5 (0:2). Nach diesem Erfolg ist der FC Großalmerode auf dem besten Weg, sich den vierten Tabellenrang im Endklassement zu sichern. Nennenswerte Gegenwehr gab es vom gastgebenden Abstiegskandidaten am Samstag kaum. „Meine Mannschaft hat das Spiel bestimmt und hätte auch noch höher gewinnen können“, meinte FC-Trainer Stefan Koch.

Nicht einmal beim 1:2-Anschlusstreffer der Platzherren mussten die Tonstädter ernsthaft zittern, denn schon zwei Minuten später stellte Danny Nickel per Foulelfmeter den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Geräde in spielerischer und läuferischer Hinsicht hatten die Tonstädter deutliche Vorteile. Und ein FC-Kicker erzielte auch das Tor des Tages. Beim zwischenzeitlichen 4:1 durch Mike Hildebrandt nahm der Schütze das Leder gekonnt im Strafraum an, und überlistete den Wehretaler Keeper mit einem überlegten Lupfer.

Tore:0:1 D. Nickel (20.), 0:2 Zimmermann (36.), 1:2 Kronich (55.), 1:3 D. Nickel (57./Foulelfmeter), 1:4/1:5 beide Hildebrandt (75./80.).

TSG Fürstenhagen - Weidenhausen II 1:1 (0:1). Vollauf zufrieden mit der Leistung seiner Mitstreiter war TSG-Spielertrainer Daniel Christl nach den 90 Minuten. „Wir haben trotz einiger Ausfälle eines unserer besten Spiele in dieser Saison gemacht“, sagte Fürstenhagens Coach. So musste Robert Birla 60 Minuten lang noch in der ersten Mannschaft ran, nachdem er zuvor bereits in der zweiten TSG-Garnitur gespielt hatte.

Sehr gut organisiert gestatteten die Platzherren dem insgesamt enttäuschenden Tabellendritten nur wenige zwingende Torchancen. Und fünf Minuten vor dem Abpfiff wurden die Bemühungen des TSG belohnt, als Maciej Goebel nach einer Flanke von Sofyan El Habachi mit einem herrlichen Fallrückzieher der Ausgleich gelang.

Tore: 0:1 Kirschner (7.), 1:1 Goebel (85.).

SSV Witzenhausen - Waldkappel 0:0. Nach 90 aufregenden Minuten und fünfminütiger Nachspielzeit trennten sich beide Mannschaften leistungsgerecht. „Es war eine sehr kampfbetone Auseinandersetzung, in der man sich auf beiden Seiten nichts geschenkt hat“, fasste SSV-Trainer Volker Reinhardt das Geschehen zusammen.

Dabei hatten die Gastgeber, die kurzfristig auf drei Stammspieler verzichten mussten, in der ersten Halbzeit zweimal Glück, das Waldkappel nicht die durchaus mögliche Führung gelang. Erst reagierte Witzenhausens Torhüter Denny Matejcek bei einer 1:1-Situation gegen den durchgebrochenen TSV-Angreifer Kevin Ketteritzsch blitzschnell (15.), dann war er auch bei einem von Michael Claßen von der Strafraumgrenze abgefeuerten Schuss auf dem Posten.

Nach dem Wiederanpfiff gab es nur noch wenig Spielfluss bei beiden Kontrahenten, dafür aber eine Flut von gelben Karten. Und als SSV-Spieler David Sußebach und sein Gegenüber Patrick Prantschke Mitte des zweiten Durchgangs aneinander gerieten, zückte der Unparteiische sogar zweimal den roten Karton.

Danach hatte der SSV zwei gute Möglichkeiten, doch Berhe traf mit einem Kopfball nur den Pfosten und Julian Grote zielte über den Kasten. In der Nachspielzeit sah SSV-Stürmer Kai Simon noch die Ampelkarte.

Lichtenauer FV - Rot-Weiß Fürstenhagen 3:2 (0:0). Nach dem schweren Pokalspiel am Donnerstag und ohne den verletzten Spielertrainer Alexandru Cucu ließ der Meister diesmal den spielerischen Glanz früherer Begegnungen vermissen. Die Rot-Weißen wehrten sich mit aller Kraft und hielten das Geschehen bis zuletzt offen. Beide Gegentreffer kassierte LFV-Keper Bantis nach Freistößen.

Tore:1:0 Edeme (48.), 1:1 Sirean (50.), 2:1 Fondus (53.), 3:1 Grosu (77.), 3:2 Sirean (87.). eki