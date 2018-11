TSG Kammerbach  verschafft sich Luft

Kammerbach. Einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt haben am Samstag die Gruppenliga-Fußballerinnen der TSG Kammerbach gemacht.

Mit dem hochverdienten 2:0 (1:0)-Heimerfolg über den TSV Mardorf überholte das Team von Trainer Thomas Eckert im letzten Spiel vor der Winterpause nicht nur den SC Edermünde in der Tabelle und verbesserte sich auf Platz sieben, sondern vergrößerte gleichzeitig den Vorsprung auf Schlusslicht Grebendorf wieder auf vier Punkte.

Die Gastgeberinnen zeigten vor allem in der Defensive eine bärenstarke Leistung und ließen über 90 Minuten nicht eine einzige echte Torchance der nur mit elf Spielerinnen angereisten Mardorferinnen zu. „Wie die Mannschaft heute nach hinten gearbeitet hat, war wirklich großartig“, zeigte sich Thomas Eckert damit hochzufrieden. Weniger zufrieden sein konnte er jedoch – wie schon so oft in dieser Saison – mit der Chancenverwertung. „Wir hätten schon zur Pause mit 5:0 oder 6:0 führen müssen“, sagte er. Los ging es bereits nach zehn Minuten, als ein Schuss von Marie Umbach nur knapp über das Tor strich. Es folgte ein Tor von Eckerts Tochter Laura, bei deren Schuss der Ball klar hinter der Linie war, der Treffer jedoch vom an der Mittellinie stehenden Schiri nicht gegeben wurde. Nachdem dann auch Lucia Langefeld (knapp vorbei) und Wenke Eckert (Latte) gescheitert waren, war es Denise Jahnert, die ihre Mannschaft erlöste. Nach einem Eckball erwischte die aufgerückte Abwehrspielerin das Leder aus 23 Metern per Volley so exakt, dass es unhaltbar im Tor der Gäste einschlug (37.).

Eckert zur Entscheidung

Die vorzeitige Entscheidung fiel dann zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff nach einer Co-Produktion der Familie Eckert. Nach einem Zuspiel ihrer Mutter Wenke ließ die quirlige Laura Eckert gleich drei Gegenspielerinnen stehen und TSV-Torfrau Langlotz mit ihrem Flachschuss ins linke untere Eck erneut keine Abwehrchance. Zwar verloren die Gastgeberinnen in der Schlussphase dann nach mehreren Auswechslungen etwas den Faden, doch in Gefahr geriet der Sieg zu keinem Zeitpunkt.

TSG Kammerbach:Rehbein – Jahnert, Gerbig, Sennhenn, Hildebrand – Hildebrandt (60. Funke), Umbach, W. Eckert, L. Eckert – Meyer, Langefeld (70. Wieber).

Tore:1:0 Jahnert (38.), 2:0 L. Eckert (55.). (per)