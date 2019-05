Türkgücü-Spielersehen „Rot“ inReichensachsen

Reichensachsen - Unschöne Szenen mit Tumulten und Handgreiflichkeiten auf dem Kunstrasenplatz in Reichensachsen spielten sich in der Schlussphase und nach Spielende der Gruppenliga-Begegnung zwischen dem SV Reichensachsen und Türkgücü Kassel ab.

Die bis dahin umkämpfte, aber keineswegs unfaire Partie eskalierte, als der Unparteiische Gästespieler Thore Jung nach einer Notbremse am durchgebrochenen SVR-Angreifer Viteszlav Brozik in der 87. Minute den roten Karton unter die Nase hielt. Die Türkgücü-Bank protestierte vehement und wollte vorher eine vom Linienrichter in die Höhe gestreckte Fahne gesehen haben. Und die Nerven lagen bei den Gästen blank, als der Schiedsrichter nach Rücksprache mit seinem Linienrichter den Platzverweis bestätigte.

Nachdem die Begegnung bei einem 1:1-Gleichstand abgepfiffen worden war, wurde Reichensachsens Spieler Brozik unvermittelt von Gästeakteur Bueyuekata attackiert, der nach dieser Tätlichkeit ebenfalls den roten Karton von Schiedsrichter Marcus Klimek sah.

Das rasche Eingreifen der Ordnungskräfte verhinderte eine weitere Eskalation der Vorfälle. Zu Schaden kam nach Angaben des gastgebenden Vereins niemand. eki