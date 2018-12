Fußball-Turniere stark besetzt: Viele Mannschaften beim Matejcek-Cup in Witzenhausen

Witzenhausen. Rundumbanden-Hallenfußball vom Feinsten erwartet die Zuschauer am Wochenende beim fünften Sport-Matejcek-Cup des SSV Witzenhausen.

Den Auftakt machen am Samstag die Herren, bei denen Gruppenligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach als Titelverteidiger und erneuter Favorit ins Rennen geht. Nachdem das Team von Trainer Goran Andjelkovic das Turnier 2015 schon einmal gewonnen hatte, bezwang es im Vorjahresfinale den FC Großalmerode klar mit 3:0.

Auch diesmal gehen in der Witzenhäuser Johannisberg-Sporthalle wieder zehn Teams an den Start und ermitteln in zwei Gruppen zunächst die Endrundenteilnehmer. Ab 12 Uhr spielen in Gruppe A neben Gastgeber SSV Witzenhausen (Kreisoberliga) der VfR Wickenrode (Kreisliga A), die SG Landwehrhagen/Benterode (Kreisliga B Kassel), FSV Uder (1. Kreisklasse Thüringen) und die SG Schwarzenberg/Röhrenfurth (Kreisliga A Schwalm-Eder) um den Einzug ins Halbfinale.

In der stark besetzten Gruppe B stehen sich Titelverteidiger SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach (Gruppenliga), Vorjahresfinalist FC Großalmerode (Kreisoberliga), die beiden A-Ligisten VfB Witzenhausen und SG Werratal sowie DJK Zagreb Kroatien Kassel (Kreisliga A) gegenüber.

In der Vorrunde beträgt die Spielzeit zehn Minuten, in der Endrunde (ab 15.41 Uhr) zwölf Minuten. Das Endspiel ist für 16.59 Uhr geplant.

Wie bereits im vergangenen Jahr beträgt das Preisgeld auch diesmal wieder mehr als 2000 Euro. Den Löwenanteil (einen Trikotsatz im Wert von 1100 Euro und einen Wanderpokal) erhält der Sieger. Für den Zweitplatzierten bleiben zehn Trainingsbälle im Wert von 400 Euro. Für Platz drei gibt es zehn Aufwärmshirts (Wert 350 Euro). Und selbst der Verlierer des kleinen Finals darf sich noch über einen Spielball im Wert von 130 Euro freuen.

Zwei Jugendturniere

Nachdem am Samstag die Senioren ihr Können unter Beweis gestellt haben, sind am Sonntag die Jugendfußballer an der Reihe.

Los geht es um 9 Uhr mit der F-Jugend. Dabei treffen in Gruppe A der SSV Witzenhausen I, der RSV Göttingen 05, die TG Münden, Olympia Kassel und der SV Kaufungen sowie in Gruppe B der SSV Witzenhausen II, die JSG Meißner, der KSV Hessen Kassel, der JFV Rosdorf und der 1. SC Göttingen 05 aufeinander (Endrunde ab 12.19 Uhr, Finale um 13.19 Uhr).

Bei den E-Junioren spielen abschließend ab 14 Uhr in Gruppe A der SSV Witzenhausen I, Olympia Kassel, der SV Kaufungen, die TG Münden und der RSV Göttingen 05 sowie in Gruppe B der SSV Witzenhausen II, der VfL Kassel, die JSG Hoher Hagen, die JSG Melsungen und der VfR Volkmarsen um den Halbfinaleinzug. Die Endrunde beginnt ab 17.20 Uhr, das Finale ist um 18.26 Uhr vorgesehen. (per)