Viele Mannschaften müssen zweimal ran

Doppelspieltag in der Kreisoberliga

Leistungsträger: Zu den besten Spielern beim Kreisoberligisten SSV Witzenhausen gehört Temesghen Berhe (rechts).

Witzenhausen - Richtig rund geht es am Wochenende in der Fußball-Kreisoberliga, denn am Freitag und am Sonntag stehen insgesamt zwölf Begegnungen auf dem Programm. Vor ganz hohen Hürden steht dabei die SG Meißner in Weidenhausen und daheim gegen Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund.