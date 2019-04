Viermal Kai Simon beim 4:2-Heimsieg des SSV Witzenhausen

Zweikampf: Zu den Aktivposten beim SSV Witzenhausen gehörte der ungemein agile Neuzugang Temesgen Berhe (rechts), der in der Winterpause vom VfB Witzenhausen kam.

Witzenhausen – Im Tabellenkeller der Fußball-Kreisoberliga sorgte der SSV Witzenhausen mit dem 4:2 gegen den SC Niederhone für Furore. Die SG Meißner schaffte ein Unentschieden bei der SG Frieda/Schwebda/Aue. Mit einem blauen Auge kam der Tabellenzweite TSG Bad Sooden-Allendorf gegen die SG Sontra davon.

SSV Witzenhausen - Niederhone 4:2 (2:1). SSV-Trainer Volker Reinhardt war nach den 90 Minuten voll des Lobes über seine gerade im ersten Spielabschnitt mächtig nach vorn drängende Mannschaft. „Selbst eine 5:0-Führung war nach den ersten 45 Minuten möglich“, meinte Witzenhausens Coach nach dem ganz starken Beginn.

Goalgetter Kai Simon tat sich zwar mit seinen vier Treffern beim Sieger hervor, doch auch seine Nebenleute präsentierten sich wie aus einem Guss. Vor allem der ganz starke Temesgen Berhe war kaum zu stoppen und brachte Simon immer wieder in gute Schussposition.

Nachdem Matthias Bringmann und Berhe noch zwei gute Möglichkeiten ausgelassen hatten, wurde es nach dem 2:3-Anschlusstreffer der Gäste nochmals eng. Für die Erlösung beim SSV sorgte Simon in der Nachspielzeit.

Tore:1:0 Simon (8.), 2:0 Simon (16.), 2:1 Hoßbach (29.), 3:1 Simon (65.), 3:2 Bick (74.), 4:2 Simon (90.+2/Foulelfmeter).

SG Frieda/Schwebda/Aue - SG Meißner 2:2 (1:1).Eine zweimalige Führung reichte den Gästen am Ende nicht zum Sieg, da der Gegner einen Torjäger Harbich in den Reihen hat. Der schaffte acht Minuten vor dem Abpfiff das letztlich leistungsgerechte Endergebnis.

Davor hatten sich beide Kontrahenten über weite Strecken meist neutralisiert. So blieben zwingende Möglichkeiten hüben wie drüben Mangelware. Glück hatten die Gastgeber kurz nach dem Anpfiff, als ihnen fast ein Eigentor unterlief. Kurz darauf schaffte Thrun die Gästeführung nach sehenswerter Vorarbeit von Lukas Toby. Beim zweiten Treffer der Elf von Coach Norbert Toby durch Marcel Pressler war Abwehrspieler Thomas Lehmann der Initiator.

Tore: 0:1 Thrun (5.), 1:1 Klippert (37.), 1:2 Pressler (60.), , 2:2 Harbich 82.).

Bad Sooden-Allendorf - SG Sontra 1:0 (1:0). „Mit den Sontraern hatten wir wirklich eine harte Nuss zu knacken und haben am Ende einen glücklichen Sieg gelandet“, meinte BSA-Trainer Jörg Immig. Obwohl die favorisierten Gastgeber schon nach vier Minuten nach einem Kopfball von Tim Range vorn lagen, mussten Spieler, Anhänger und auch der Trainer nach dem Abpfiff erst einmal kräftig durchatmen.

So bekam der Tabellenzweite in diesem Nachholspiel wenig auf die Reihe und konnte sich in der Anfangsphase bei Torhüter Bastian Werner bedanken, der erst gegen Kevin Windus (9.) und dann gegen Auerswald (20.) den Ausgleich verhinderte.

Auch nach dem Wiederanpfiff musste sich BSA dem Sontraer Druck erwehren, obwohl der Gast keine ganz großen Möglichkeiten hatte.

Tor: 1:0 Range (4.). eki